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Fenomen kebapçıyı sosyal medyada milyonlar izliyor

DHA

Fenomen kebapçıyı sosyal medyada milyonlar izliyor


Nuri PİR-Gülşah ÖZGEN / ADANA, (DHA) ADANA´nın meşhur kebapçılarından Yaşar Aydın, her gün binlerce kişiyi ağırladığı iki restoranının yanı sıra sosyal medya sayfalarının da yoğun ilgi gördüğünü belirterek, çektikleri videoların her bir platformda aylık ortalama 10-25 milyon kişi tarafından izlendiğini söyledi. Pek çok sosyal medya fenomeni işletmecinin aksine, videolarında şov yapmadığını vurgulayan Aydın, "İnsanlar sosyal medyadan önce bizi kişiliğimizle seviyordu. Eğer insanın kalbine dokunursan, her yerde sevilirsin" dedi.Osmaniye'de ilkokulu yatılı okuduktan sonra yaz aylarında sokaklarda boyacılık, simitçilik ve lokantalarda bulaşıkçılık yaparak iş hayatına atılan Yaşar Aydın, 20'li yaşlarına geldiğinde evlendi. Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Sinanpaşa Mahallesi Kozan Çarşısı'nda 4 metrekarelik naylon çadır açıp `Kaburgacı´ tabelası asarak ilk mekanını kuran Yaşar Aydın, her gün 90 kilometrelik yolu dolmuşla aşarak işine gidip gelmeye başladı. Kaburga kebabını Adanalılar´a sevdiren Aydın, naylon çadırını restorana çevirdikten sonra 7 yıl önce de Yavuzlar Mahallesi´nde ikinci şubesini açtı. Bu süreçte yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken Yaşar Aydın, icat ettiği `boru kebabı´ ve `açma kebabı´ ile Adana kebabı kültürünü geliştirdi.BAYİLİK TEKLİFLERİNE SICAK BAKMIYORŞu anda yüzlerce kişiye istihdam sağladığını söyleyen Yaşar Aydın, sadece çalışanlarının değil, ticari silsile ile pek çok ailenin kalkınmasında katkısının bulunduğunu anlattı. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle 5´inci Adana Uluslararası Lezzet Festivali´ne katılamadığını dile getiren Aydın, kendisini festival alanında bulamayanların da restoranına gelerek uzun kuyruklar oluşturduğunu kaydetti. İşe ilk başladığı naylon çadırında zaman zaman günde bir porsiyon kebap bile satamadığını dile getiren Aydın, azimli çalışması, sabrı ve kaliteli hizmeti nedeniyle büyük yollar aştığını ifade etti. İşini ve ürünlerini geliştirmek için hep yeni yollar aradığına dikkat çeken Aydın, yurt içinin yanı sıra, Dubai, Londra, Tahran, Azerbaycan, Irak´tan bayilik teklifleri geldiğini ancak işinin başında durmak istediği için bu tekliflere sıcak bakmadığını dile getirdi.'BİNLERCE İNSAN HER GÜN FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR'Restoran işletmeciliğinin yanı sıra sosyal medya çalışmalarında da oldukça başarılı olduğunun altını çizen Yaşar Aydın şunları söyledi:"Sosyal medyada sadece kalbimizden gelerek yaptığımız işleri paylaştık. YouTube´da günlük 755 bin kişi tarafından izleniyoruz, aylık da 22-25 milyon izlenme ortalamamız var. Facebook, TikTok ve Instagram´da da benzer rakamlar. Her bir platformda ayda ortalama 10-25 milyon izleniyoruz. YouTube'da 174 bin abone, Instagram'da 543 bin, Facebook'ta 394 bin, TikTok'ta 940 bin takipçimiz var. Müşteri geldiğinde ürünlerimizi masaya nasıl götürüyorsak, videolarımızda da onlar var. Eti uçurarak masaya götürmedik, uçurarak masaya atmadık. Sadece kendi işimizi yaptık. İnsanlarımız şovu seviyor, çoğu fenomen de izlensin diye tavayı alıyor uçuruyor, eti tencereye düşürüyor ama biz sadece yaptıklarımızı gösteriyoruz. İnsanlar sosyal medyadan önce bizi kişiliğimizle seviyordu. İnsanın kalbine ineceksin. Eğer insanın kalbine dokunursan her yerde sevilirsin. Bir insanın kalbini kazanmak çok zordur. Kazanınca da kaybetmek çok basittir. Biz de o kalplere girdik. Sosyal medya fenomeni yolda yürürken bir ilgi görüyorsa, bize daha fazla ilgi var. Çünkü samimiyiz. Binlerce insan her gün fotoğraf çektiriyor. İnsanlar ne zaman sizinle fotoğraf çektirmezse, durumlar o zaman kötü demektir."DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez ADANA (DHA)
2021-10-18 15:22:07

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