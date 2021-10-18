Saimbeyli'nin kurtuluşunun 101. yıldönümü kutlandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Adana Valisi Süleyman Elban, Saimbeyli Kaymakamı Mehmet Fatih Keskioğlu, Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe ile vatandaşların katıldığı kutlamada yaptığı konuşmada, İç Anadolu’yu Akdeniz Bölgesi’ne bağlayan Saimbeyli'nin stratejik bir konumda olduğunu bundan dolayı tarih boyunca birçok işgale sahne olduğunu belirtti.

Ecdadımızın işgallere karşı kahramanca mücadele ettiğini söyleyen Vali Elban, “Atalarımız nice zorluklarla mücadele ederek bu topraklarımızı savunmuş, kurtarmış ve bizlere emanet etmiştir. Milletimizin bağımsız olma tutkusu vatan toprağımızın her karışında olduğu gibi Saimbeyli‘de de tezahür etmiştir. Saim Bey gibi nice kahramanlarımız büyük fedakârlıklarla bu topraklarımızı vatan kılmışlardır. Ruhları şad olsun” dedi.

Saimbeyli’nin kurtuluşunun 101. yılını kutlayan Vali Elban, “Tüm hemşehrilerimin 18 Ekim Kurtuluş Günü’nü tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle; kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum” diye konuştu.

Saimbeyli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlama etkinlikleri mehteran ve folklor gösterileri ile akabinde şiir dinletisi ile sürdü.

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