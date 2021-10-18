Pozantı'da uyuşturucu operasyonu

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'nın Pozantı ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alpu Mahallesinde A.T. isimli şahsa ait araçta uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden araçta arama yapıldı. Arama sonucunda 40 gram metamfetamin, 50 gram esrar maddesi ve 1 adet bong tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı ile 3 adet kullanıma hazır uç ele geçirildi.

A.T'nin gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.