"Seyhan Edebiyat Günleri" başlıyor Etkinlik kapsamında, söyleşiler, dinletiler, okuma atölyeleri, imza etkinlikleri, resim ve kısa film atölyeleri gerçekleştirilecek

Seyhan Belediyesi’nin düzenlediği “Edebiyat Günleri” 20 Ekim Çarşamba günü başlıyor. Teması, Adana’nın yetiştirdiği büyük edebiyatçı Muzaffer İzgü’nün “Ekmek Parası” adlı eseri olan edebiyat etkinliklerinde, söyleşiler, dinletiler, okuma atölyeleri, imza etkinlikleri, resim ve kısa film atölyeleri gerçekleştirilecek.

Dört günlük edebiyat maratonu 20 Ekim Çarşamba Günü saat 17.00’de İstiklal Bilgi Evi’nde Türk edebiyatının ulu çınarlarından Adanalı yazar “Muzaffer İzgü’ye saygıyla” etkinliğiyle başlayacak. Etkinlikte şair Şükrü Erbaş ve Haydar Ergülen, okuma eğitmeni Çiğdem Odabaşı ve öykü yazarı Zafer Doruk okuma atölyesinde Seyhan Belediyesi bilgi evlerine devam eden çocuklarla buluşacak.

Ünlü edebiyatçılar Haydar Ergülen ve Şükrü Erbaş saat 18.30’da Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde kitaplarını okurseverlere imzaladıktan sonra, tiyatro salonunda sanatçı Metin Karausta’yla birlikte “Şiirlerin ve Türkülerin Beşiğinde” konulu söyleşi ve dinletide katılımcılara unutamayacakları bir şiir gecesi yaşatacaklar.

Edebiyat Günleri’nin ikinci gününde saat 17.00’de Yeşilyuva Bilgi Evi’nde okuma eğitmeni Çiğdem Odabaşı’nın katılımıyla Muzaffer İzgü’nün ‘Ekmek Parası’ kitabı üzerinden çocuklarla okuma atölyesi yapılacak. Atölyenin ardından eğitimcilerin belirlediği takvim doğrultusunda “resim” ve “kısa film” atölyeleri başlayacak.

“Muzaffer İzgü’nün ‘Ekmek Parası’ kitabı üzerinden çocuklarla okuma” etkinliği Edebiyat Günleri’nin üçüncü günü olan Cuma günü de devam edecek. Saat 18.00’de ise Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Adanalı öykü yazarı Zafer Doruk, gazeteciyazar Mine Söğüt ve gazeteci, yazar ve senarist Gaye Boralıoğlu kitaplarını imzalayacak. Saat 19.00’da de Mine Söğüt’ün “Toplumsal Ahlakın Gölgesinde Edebiyat”, Gaye Boralıoğlu’nun “Dün, Bugün ve Alametler” konulu söyleşisi gerçekleştirilecek.

Edebiyat maratonunun son günü etkinlikleri saat 16.00’de Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yazar, senarist Tarık Tufan, şair, yazar Kemal Varol ve yazar, şair, eleştirmen Abdullah Aren Çelik eserlerini imzalamasıyla başlayacak. 17.00’de Tarık Tufan’ın “Kaybolmanın Eşiğinde”, 17.45’te Kemal Varol’un “Bir Hesaplaşma Romanı; Aşıklar Bayramı”, 18.30’da Abdullah Aren Çelik’in “Metinler Arasında” konulu söyleşileri gerçekleştirildikten sonra etkinlikler 19.30’da da “Rüya” dinletisinin ardından son bulacak.

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