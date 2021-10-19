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Adana merkezli yasadışı bahis operasyonuna 7 tutuklama Yasadışı bahis şebekesinin lideri, 8 elemanı aylık 10 bin, 1 elemanı 15 bin lira maaşla çalıştırmış

İHA

Adana merkezli yasadışı bahis operasyonuna 7 tutuklama Yasadışı bahis şebekesinin lideri, 8 elemanı aylık 10 bin, 1 elemanı 15 bin lira maaşla çalıştırmış

Adana merkezli 18 ilde, internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 kişiden 7’si tutuklandı. Şebeke liderinin 8 kişiyi 10 bin, 1 kişiyi de 15 bin lira maaşla çalıştırdığı öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Amerika tabanlı 4 farklı internet sitesi üzerinden liderliğini B.İ.’nin yaptığı yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik 8 ay önce çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini ve adreslerini belirlediği 57 şüpheliyi yakalamak için Adana merkezli 18 ilde cuma sabahı şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 kadının da aralarında olduğu 46 kişi gözaltına alındı. 15 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 31 kişiden aralarında şebeke lider yardımcısı D.S.’nin de bulunduğu 7 kişi tutuklandı. 1 kişi ifadesinin ardından, 23 kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şebeke lideri B.İ.’nin Gürcistan’a kaçtığı belirlenirken B.İ.’nin İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Adana’da grup kurduğu 8 kişiyi 10 bin, 1 kişiyi de 15 bin lira maaşla çalıştırdığı öğrenildi.
Şüphelilerin banka hesaplarında ise 70 milyon liralık işlem yapıldığı tespit edildi. Antalya’da gözaltına alınan şebeke lider yardımcısı D.S.’nin lüks bir spor otomobile sahip olduğu belirlenirken banka hesabında 2 milyon liralık hesap hareketliliği olduğu da öğrenildi.
Banka hesabında 4 milyon liralık hesap hareketliliği olduğu anlaşılan B.İ.’yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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