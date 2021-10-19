Adana´da `torbacı´ operasyonu 12 gözaltı

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 14,36 gram metamfetamin, 10,07 gram eroin ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla `torbacı´ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Kentte uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 14 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere dün eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 14,36 gram metamfetamin, 10,07 gram eroin, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3´ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 9 şüpheliden 1´i tutuklandı, 8´i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-10-19 10:01:35



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