Adana’da torbacılara operasyon: 12 gözaltı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'da, torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Kentte uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 14 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere dün eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 14,36 gram metamfetamin, 10,07 gram eroin, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adreslerinde bulunmayan 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, 8’i adli kontrol şartı, 3’ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.