Adana'da 90 firariye yönelik şafak operasyonu (2)

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



21 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Adana'da, polisin çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, kesilen para cezalarını yatırmayan 90 kişinin yakalanması için düzenlediği şafak operasyonunda, 21 hükümlü, yapılan baskınlarla yakalandı. Yankesicilik, dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlardan ceza aldığı belirlenen hükümlüler Adana Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından sağlık kontrolüne götürülen hükümlüler ardından adliyeye sevk edildi. 21 hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Polis, kalan firarileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-10-19 10:53:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.