Adana Demirsporlu futbolculardan "aşı olun" çağrısı

Can ÇELİK / ADANA, (DHA)Adana Demirspor futbolcuları, koronavirüsle mücadelede aşılanmanın önemine dikkat çekmek için özellikle gençlere aşı olmaları çağrısında bulundu.
Türkiye genelinde koronavirüsle mücadele için aşılama hızla sürerken Adana´da da süreci hızlandırmak adına çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Adana İl Sağlık Müdürlüğü, kentin Süper Lig takımlarından Adana Demirspor´dan destek istedi. Bunun üzerine takım antrenmanı öncesi ellerindeki bilgendirici broşürlerle kamera karşısına geçen Kaan Kanak, Tarık Çamdal, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Matias Vargas, Younes Belhanda ve Gökhan İnler "Tedbirler ve aşıyla Kovid-19´u aşıyoruz" mesajı verdi. Daha sonra konuşan İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, futbolculara teşekkür edip aşı çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Adana Demirspor ekibinin aşı çağrısı pankartıyla toplu fotoğraf çekilmesi
Futbolcuların tek tek aşı olun çağrısı
İl Sağlık Müdürü Halil Nacar'ın konuşmasıHaber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-10-19 18:42:47
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