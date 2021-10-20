"Seni meşhur edeceğiz" diyerek dönercinin cep telefonunu çaldılar Döner yaptırıp dükkandan ayrıldıktan sonra yakalanan 2 kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Seni meşhur edeceğiz" diyerek dönercinin cep telefonunu çaldılar Döner yaptırıp dükkandan ayrıldıktan sonra yakalanan 2 kişi tutuklandı

İHA

"Seni meşhur edeceğiz" diyerek dönercinin cep telefonunu çaldılar Döner yaptırıp dükkandan ayrıldıktan sonra yakalanan 2 kişi tutuklandı

Adana’da “Seni meşhur edeceğiz” diyerek dönercinin cep telefonunu çaldılar. Döner yaptırıp dükkandan ayrıldıktan sonra yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay geçen 13 Ekim Çarşamba günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesindeki bir dönercide meydana geldi. Otomobil kiralayan Sami E. (22), yanına kuzeni Kenan E. (19) ile arkadaşı Mert İ.’yi (19) alarak Ercan T.’ye ait dönerciye gitti. Burada dükkan sahibi Ercan T.’ye (23) “Seni meşhur edeceğiz” diyen Sami E., cep telefonuyla işletmenin görüntülerini çekmeye başladı. Daha sonra Sami E., Ercan T.’yi döner keserken görüntüleyip, oyalamaya başladı. Bu sırada Kenan E. ise Ercan T.’nin, cebindeki cep telefonunu çalıp bir de döner yaptırdı.
Şüpheliler daha sonra dükkandan ayrılıp otomobille kayıplara karışırken, ceplerini kontrol eden Ercan T., telefonunun çalındığını anladı.
Şüpheliler aynı gün merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesindeki bir tuhafiyeye girerek çorap almak istediklerini söyledi. Dükkan sahibi Songül A. (47) ise çorapları göstermeye başladı. Songül A.’nın bir anlık dalgınlığından faydalanan şüpheliler, tezgahta duran cep telefonunu çalıp iş yerinden ayrıldı. Cep telefonlarının çalındığını fark eden Songül A. ile Ercan T.’nin şikayeti üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ayrıca polis, şüphelilerin Ercan T.’nin cep telefonu üzerinden çevrimiçi bir oyunda bin 200 TL alışveriş yaptığını da tespit etti. Yankesicilik olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobilin kiralık olduğunu belirledi. Polisin, irtibata geçtiği araç kiralama acentesi sahibi, Sami E.’yi arayıp, “Araçta bir sıkıntı çıktı. Hemen getirmeniz gerekiyor” dedi. Bunun üzerine Sami E., aracı kuzeni ve arkadaşına verip kayıplara karıştı. Araç kiralama acentesine gelen Kenan E. ile Mert İ., polis ekiplerince yakalandı.
Kenan E.’nin ifadesinde, suçlamaları reddedip, cep telefonlarını çalmadıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenan E. ile Mert İ., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana’da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu
Yeni Adana Stadı'na ulaşım çilesine çözüm arayışı Büyükşehir Belediyesi, maç günleri hem gidiş hem dönüşte tıkanarak futbolsever Adanalılara çile yaşatan Yeni Adana Stadyumu’na ulaşım sıkıntısını gidermek için çözüm arıyor Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: “ Üniversite yolu bitinceye kadar bir çözüm bulacağız”
YEREL HABERLER Yeni Adana Stadı'na ulaşım çilesine çözüm ...
Adana Demirsporlu futbolculardan "aşı olun" çağrısı
YEREL HABERLER Adana Demirsporlu futbolculardan "aşı olun" çağrısı
Adana Demirsporlu futbolcular korona virüs aşılamalarına destek verdi
YEREL HABERLER Adana Demirsporlu futbolcular korona virüs ...
Adana'da Ulaşım Ana Planı Çalıştayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: "Bilim insanları, uzmanlar ve odalarla iş birliği halinde Adana’nın trafik sorununu azaltmak için çalışıyoruz" "Adana’mızın geleceğini planlıyoruz" "Adana’da yaşayan herkes ulaşım çalışmalarının paydaşı"
YEREL HABERLER Adana'da Ulaşım Ana Planı Çalıştayı Büyükşehir ...
Bu hastalık sinsice geliyor Halk arasında ‘kemik erimesi’ olarak bilinen osteoporoz her ne kadar yaşlı hastalığı olarak bilinse de her yaş ve cinsiyette görülebiliyor Dr. Süleyman Tatlı, kemiklerin zayıflaması ve kırılması ile karakterize osteoporozun en dikkat çekici yönünün ilerlerken hiçbir belirti vermemesi olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Bu hastalık sinsice geliyor Halk arasında ‘kemik ...
Adana'da 90 firariye yönelik şafak operasyonu (2)
YEREL HABERLER Adana'da 90 firariye yönelik şafak operasyonu (2)
Adana’da torbacılara operasyon: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Adana’da torbacılara operasyon: 12 gözaltı
Adana’da 90 firariye yönelik operasyona 21 tutuklama
YEREL HABERLER Adana’da 90 firariye yönelik operasyona 21 tutuklama
Yasa dışı bahis şebekesi lideri, yönetim grubu kurup maaşa bağlamış
YEREL HABERLER Yasa dışı bahis şebekesi lideri, yönetim grubu kurup ...
ÇGC'den İHA'ya 3 ödül birden ÇGC Basın Ödülleri sahiplerini buldu, İHA muhabirleri 3 ayrı kategoride ödül aldı
YEREL HABERLER ÇGC'den İHA'ya 3 ödül birden ÇGC Basın Ödülleri ...
Adana´da `torbacı´ operasyonu 12 gözaltı
YEREL HABERLER Adana´da `torbacı´ operasyonu 12 gözaltı
Adana merkezli yasadışı bahis operasyonuna 7 tutuklama Yasadışı bahis şebekesinin lideri, 8 elemanı aylık 10 bin, 1 elemanı 15 bin lira maaşla çalıştırmış
YEREL HABERLER Adana merkezli yasadışı bahis operasyonuna 7 ...
"Seyhan Edebiyat Günleri" başlıyor Etkinlik kapsamında, söyleşiler, dinletiler, okuma atölyeleri, imza etkinlikleri, resim ve kısa film atölyeleri gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER "Seyhan Edebiyat Günleri" başlıyor Etkinlik ...
Adana'da 90 firariye yönelik şafak operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da 90 firariye yönelik şafak operasyonu
Adana’da firari 90 kişiye yönelik operasyon
YEREL HABERLER Adana’da firari 90 kişiye yönelik operasyon
Kablo hırsızı jandarma tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızı jandarma tarafından yakalandı
Kozan'da silah ticareti yapan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kozan'da silah ticareti yapan zanlı yakalandı
Ormanda kaybolan yaşlı adam bulundu
YEREL HABERLER Ormanda kaybolan yaşlı adam bulundu
Pozantı'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Pozantı'da uyuşturucu operasyonu
Saimbeyli'nin kurtuluşunun 101. yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Saimbeyli'nin kurtuluşunun 101. yıldönümü kutlandı
Fenomen kebapçıyı sosyal medyada milyonlar izliyor
YEREL HABERLER Fenomen kebapçıyı sosyal medyada milyonlar izliyor
İhale yolsuzluğu operasyonunda, Milli Eğitim Müdürü ve yardımcısı ile 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER İhale yolsuzluğu operasyonunda, Milli Eğitim Müdürü ...
Adana'daki ihaleye fesat operasyonuna 8 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'daki ihaleye fesat operasyonuna 8 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.