Adana´da kaçakçılık operasyonu: 20 gözaltı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı akaryakıt, sigara, cep telefonu, nargile tütünü ve sahte içki ele geçirildi. Baskınlarda 20 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere baskın yaptı. Adreslerdeki aramalarda, gümrük kaçağı 31 bin 260 litre akaryakıt, 11 bin 550 paket sigara, 117 cep telefonu, 91 kilo nargile tütünüyle 4 bin 960 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-10-20 11:00:16
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