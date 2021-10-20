Cinsel tacizci kabusu oldu Adana'da 29 yaşındaki genç kız, sosyal medyadan kadın profili ile kendisine ulaşarak cinsel tacizde bulunan gencin tutuklanmasını istedi

Adana’nın Kozan ilçesinde farklı zamanlarda 9 kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, 24 Kasım’da hakim karşısına çıkacak. Şahsın sosyal medyadan kadın profili ile ulaşarak taciz ettiği 29 yaşındaki genç kız, zanlının tutuklanmasını istedi.

Temmuz ayında Facebook'tan aldığı cinsel içerikli taciz mesajları ile korku dolu günler yaşayan V.T. (29), polise giderek şikayetçi olduğunda tek mağdurun kendisi olmadığını ve 9 kadının aynı kişi tarafından farklı dönemlerde taciz edildiğini öğrendi. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınları taciz ettiği iddia edilen E.B.T.yi (27) gözaltına alarak, dijital materyallerde yaptıkları incelemelerde kadınlara attığı mesajları ve kendisine gönderilen mesajları belgeledi. Bunun üzerine E.B.T. hakkında dava açıldı.

V.T, 24 Kasım’da görülecek olan duruşma öncesi tacizcinin hak ettiği cezayı almasını istediklerini ifade ederek, "Temmuz ayı başında benim Facebook hesabına kadın profili ile cinsel içerikli mesajlar geldi. Hesapları engelledikçe farklı profillerden eklemeye, mesajlar atmaya devam etti. Bana cinsel içerikli videolarını atarak sürekli taciz etmeye başladı. Karakola şikayete gittim. Orada benimle birlikte başka şikayetçi olan bayanlar da olduğunu gördüm. Çok basit bir şekilde 'Size bir şey sorabilir miyim?' diye başladı. Orada benimle birlikte başka bir mağdur ismini vermesi üzerine onun üzerine gidildi. Cep telefonu ile bize yolladığı içerikler tespit edildi. Gözaltına alındı, tutuklandı. Bizler koruma kararı aldık ama hapse girip çıktı, yeniden bu koruma kararını ihlal etti. Bunu bu kez mahkeme reddetti. Telefonda içerikler incelendi, savcılıktan aldığımız bilgiye göre bu kişinin olduğu ispatlandı. Ama bu kişi, 'Savcıya gitseniz de bir şey olmayacak' diyor. İlla bize temas olması mı lazım, tecavüz mü etmesi lazım? Bu kişi ceza almazsa bunun devamı gelecek” dedi.

Mağdur V.D., zanlının 9 ayrı taciz dosyası olduğunu, ilk tacizinin 2015 yılında olmak üzere kadınları açık alanda elle tacizi başta olmak üzere 9 ayrı davasının bulunduğunu söyledi.

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