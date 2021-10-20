Adana’da sulama kanallarından çıkarılan çöpler sergileniyor

Adana’nın Kozan ilçesinde sulama kanallarından çıkartılan katı atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla sergileniyor.
İlçede geçtiğimiz günlerde sulama kanallarında meydana gelen tıkanıklıktan dolayı çiftçiler, sulama konusunda zor günler geçirdi. Sulama kanallarında yapılan 5 günlük çalışma sonucunda 5 ton katı atık çıkartıldı.
Kozan Sulama Birliği Başkanlığı, Güneri Caddesi üzerinde bulunan idari binası yanına sulama kanallarından toplanan yaklaşık 5 ton katı atığı farkındalık oluşturmak için sergilemeye başladı. Atıkların yanına asılan ve "sulama kanallarına çöp atmayın" uyarısı yapılan pankartta, "Çiftçilerimizin sulama suyunu almasına engel olan 5 iş günü, 2 iş makinesi, 10 personel çalışması ile yapılan temizlikte çıkarılan 5 ton katı atıktan bir örnek" ifadesine yer verildi.
Kozan Sulama Birliği yetkilileri, vatandaşların sulama kanallarına katı atık atmaması gerektiğini, bunun para cezası olarak da vatandaşlara geri dönüşü olabileceğini belirtti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.