Ucuza halı, koronavirüsü unutturdu

Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA´da, mağazada 50 liraya halı satılacağının duyurulmasıyla oluşan kalabalıkta, koronavirüs tedbirlerine uyulmaması dikkat çekti.
Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı´ndaki halı mağazasında 50 liraya halı satılacağını duyuruldu. Bunun üzerine müşteriler, erken saatlerde mağaza önünde sıraya girdi. Mağazanın halı dolu aracının gelmesiyle de bekleyenler, almak için birbirleriyle yarıştı. İzdihamın yaşandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kalabalıkta maskesiz olan kişilerin koronavirüs tedbirlerine uymaması dikkat çekti. Kalabalık, polisin bölgeye gelmesiyle dağıldı. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-10-20 17:10:14
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