Montella: Belhanda´ya karşı sabırlı olmak lazım

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, geçen hafta oynadıkları ve mağlubiyetle sonuçlanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçını ders çıkararak geride bıraktıklarını belirtti. Son dönemde eleştirilere maruz kalan Belhanda hakkında da konuşan Montella "Çok büyük bir yeteneğe sahip. En iyi yerlere geleceğine eminim. Biraz sabırlı olmak lazım" dedi.Süper Lig´de oynadıkları en son maçta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor´a kendi evinde 2-0 yenilen Adana Demirspor´da Sivasspor maçının hazırlıkları sürüyor. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan mavi-lacivertli ekibin İtalyan hocası Vincenzo Montella, son karşılaşmada gelen yenilginin kendilerini çok üzdüğünü fakat sahada çok da kötü bir Adana Demirspor olmadığını söyledi. Mağlubiyeti geride bırakıp gereken dersleri çıkardıklarını ifade eden Montella "Bir sonraki maça odaklanmalıyız. Pazar gününki maç bizi motive ediyor. Uzun zamandır aynı hocayla çalışan ve Avrupa Ligi gören bir takım. İyi bir meydan okuma olarak görüyoruz" dedi.`BELHANDA ÇOK BÜYÜK BİR YETENEK´Son dönemde taraftarlar tarafından eleştiriler alan Belhanda hakkında da konuşan Montella, ona karşı biraz sabırlı olunması gerektiğini belirterek "Uzun zamandır dışardaydı. Çok büyük bir yeteneğe sahip. Daha iyi performans vermek için çalışıyor. En iyi yerlere geleceğine eminim" diye konuştu.AKİNTOLA: GÜÇLÜ DÖNECEĞİMHenüz ligin 2´nci haftasında sakatlanan ve sahalardan uzak kalan David Akintola ise takımın gidişatının iyi olduğunu ve kendisinin de bir an önce katkı vermek için sabırsızlandığını söyledi. Sakatlandığından dolayı zor bir dönem geçirdiğini anlatan Akintola, "Bütün takım bana sonuna kadar yardımcı oluyor. Güçlü bir şekilde geri döneceğim. Çok çalışıyorum" dedi. Takımın savunmacılarından Tarık Çamdal ise günden güne daha iyi olacaklarını söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜMontella'nın konuşması Akintola'nın konuşması Tarık Çamdal'ın konuşması DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-10-20 18:49:25



