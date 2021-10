671 öğrenciye eğitim yardımı Seyhan Belediyesinin 500 TL’lik eğitim yardımı hesaplara yattı

Seyhan Belediyesinin 4 yıllık devlet üniversitelerini kazanan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere verdiği 500 TL’lik eğitim desteği, koşulları uyan 671 öğrencinin hesabına yatırıldı.

Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın teklifi olarak Seyhan Belediye Meclisi gündemine gelen 500 TL’lik eğitim yardımı, hem komisyonda hem de belediye meclisinde oybirliği ile kabul edilmişti. Bu kararın ardından Seyhan Belediyesine yapılan başvurular sonucunda 500 TL’lik eğitim yardımı, gerekli koşulları sağlayan 671 üniversite öğrencisinin hesabına geçti.

Başkan Akay’ı makamında ziyaret eden eğitim yardımından yararlanan bir grup öğrenci, Akay’a desteğinden dolayı teşekkür etti.

Gençlerin Türkiye’nin ve aydınlık yarınların sahibi olduğunun altını çizen Başkan Akay, gençlere verilen her desteğin ülkenin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu vurguladı. Seyhan’ın yoksul nüfusun yoğun olduğu bir ilçe olduğunu anımsatan Akay, ekonomik nedenlerle birçok gencin zor şartlarda eğitimöğretim yaşamını sürdürmeye çalıştığına işaret etti. Başkan Akay, “Akademik eğitim alarak donanımlı birer birey olma ve çağdaş bir Türkiye hedefimizin inşasına bir tuğla koyma çabasındaki gençlerimize küçük de olsa bir destek verebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Seyhan Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanındayız. Bu kararın alınmasında destek veren tüm belediye meclis üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Seyhan Belediyesinin genç dostu bir belediye olduğunun altını çizen Başkan Akay, “Gençlerin geleceğimiz olduğu gerçeğinden yola çıkarak gençlerimizi geleceğe hazırlayacak projeler ve çalışmalar için yoğun çaba harcıyoruz. ’Bilgi Evleri’mize ‘Atölye Seyhan’a, inovasyon merkezimize ve spor tesislerimize gençlerimizi bekliyoruz. Seyhan Belediyesi olarak gençlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

