Eski eşini işe giderken bacaklarından vurdu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da Ayfer Y. (44), işe giderken eski eşi tarafından sokak ortasında iki bacağından tabancayla vurularak yaralandı.
Olay, saat 07.45 sıralarında Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için yola çıkan Ayfer Y., kaldırımda yürüdüğü sırada eski eşi H.K.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan mermilerle her iki bacağından yaralanan kadın, yere yığılırken, saldırgan ise koşarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayfer Y., ambulansla yakındaki Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan saldırgan H.K.'yı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ
2021-10-21 09:13:17
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