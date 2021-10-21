Taksisiyle torbacıya müşteri taşıyan şoför gözaltına alındı

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da uyuşturucu madde satın almak isteyenleri kullandığı taksiyle 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcısına götürdüğü öne sürülen Azer Y. (21), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Azer Y. (21) isimli taksi şoförünün aracına aldığı müşterileri torbacıya götürüp uyuşturucu madde temini yaptığını belirledi. Polisin takibe aldığı Azer Y., 18 Ekim akşamı taksisine binen Sezai T.´yi (36), Dağlıoğlu Mahallesi´ndeki bir eve götürdü. Müşterisinden para alan Azer Y., sokak arasına girip bir evden aldığı uyuşturucu maddeyi taksinin güneşliğine koydu. Sezai T., uyuşturucu maddeyi alıp, çorabının içine koyduğu sırada polis ekipleri harekete geçti. Taksiyi durduran polisler, Sezai T.´nin üst aramasında 6 gram eroin ele geçirdi.

'UYUŞTURUCU MADDE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Uyuşturucuyu kullanmak için aldığını öne süren Sezai T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı, taksi şoförü Azer Y. ise gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Azer Y.´nin ifadesinde, "Müşterim arasının bozuk olduğu birinden, içerisinde ne olduğunu bilmediğim bir malzemeyi almamı istedi. Bana verdiği 260 lirayı söylediği kişiye verdim, istediği malzemeyi de getirdim. İçinde uyuşturucu madde olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Azer Y. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Azer Y.´nin uyuşturucu maddeyi aldığı belirtilen şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-10-21 10:34:47



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