Çocuğun telefonunu gasbedip, kıyafetlerini değiştirerek kaçtı



Anıl ATARCan ÇELİK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, kaldırımda yürüyen Halil T.´nin (11) elindeki cep telefonunu gasbeden Mehmet Y. (25), sokak aralarında kıyafetlerini değiştirerek kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen Mehmet Y., evine yapılan baskınla yakalandı.

Olay, 14 Ekim günü saat 12.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi´nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Halil T.´nin arkasından yaklaşan kimliği belirsiz kişi, elindeki cep telefonunu gasbederek, kaçtı. Halil T., şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Mehmet Y. olduğunu belirledi. Ayrıca Mehmet Y.'nin tanınmamak için sokak aralarında kıyafetlerini değiştirerek kaçtığı saptandı. Adresi belirlenen Mehmet Y., yapılan baskınla gözaltına alındı. Mehmet Y., kameradaki kişinin kendisi olduğunu kabul ederken, gasp olayını kendisinin gerçekleştirmediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-10-21 10:53:39



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