Fikret’ten lezzet avcılarına dev burger ve et sushi sürprizi Kebap diyarında dev burger ve et sushi şov Adana Lezzet Festivali dev burger ve et sushi ile renklendi

Çukurova’nın yöresel lezzetlerini ve eşsiz mutfak kültürünü dünya vitrinine taşıyan 5’inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde ezber bozan lezzetleriyle boy gösteren yeni nesil kebapçı Fikret Taşgıran, ‘dev burger’ ve ‘et sushi’ ile damakları şenlendirdi.

Kebabın başkentinde FikrEt Steakhouse markasıyla işlettiği restoranlarda kebap ve ızgara çeşitlerinin yanında menüsünü steak ve hamburger çeşitleriyle zenginleştiren Fikret Taşgıran, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından 100 binlerce insanın akın ettiği Adana Lezzet Festivali’ne özel olarak gerçekleştirdiği şovların ilkinde 5 kilo köfte ile dev hamburger pişirip, katılımcılara ücretsiz ikram etti.

Festival konuklarına ‘handmade hamburger’ yapmanın püf noktalarını da anlatan Fikret Taşgıran, “Hamburger kıymasını dana ve kuzu etinden bize özel miktarlarda karıştırarak hazırladık. Et lezzetinin önüne başka şeylerin geçmemesi için sadece tuz ve karabiberle yoğurduğumuz köftemizi mangal ateşinde 40 dakika kadar pişirdik. Dev burgerimiz için zerdeçal, süt ve yumurta ile yoğurduğumuz hamurla özel bir ekmek hazırladık. Kömür ateşinde kendi halinde pişen, dumanıyla aroma ve lezzet kazanan burger köftemizi ekmeğin üzerine alıp, karamelize soğan, cheddar peyniri, ince dövülerek pişirdiğimiz dana etleri ve füme etleri ekleyip, servise hazır hale getirdik. Dev burgerimizi ikram ettiğimiz misafirlerimizden tam not almayı başardık” dedi.



Kâğıt inceliğinde dana bonfileden sushi

Adana Lezzet Festivali’nde yaklaşık bir saatte hazırlayıp pişirdiği dev burgeri saniyeler içinde kapışılan Fikret Taşgıran’ın ikinci sürprizi Japonların geleneksel yemeği sushiye getirdiği yorum oldu. Dana bonfile etleri döverek kâğıt inceliğinde hazırlayan Fikret Taşgıran, tuzsuz haşlanmış pirinç, avokado sos ve çıtır cips ile et sushi hazırladı. Uzak Doğu ülkelerinde geleneksel olarak çiğ balık, deniz mahsulleri ve sebze konularak hazırlanan sushiyi dana bonfile kullanarak ortaya çıkaran Fikret Taşgıran, böylelikle spesiyal lezzetlerine bir yenisini ekledi. Taşgıran, “Üç kuşaktır kebapçılık yapan bir ailenin temsilcisi olarak Adana’yı gastronomi turizminde öne çıkarma maratonumuzda kebap çeşitleri başta olmak mangal lezzetlerimizi öne çıkarırken dünyada yaygın olarak tüketilen hamburger ve sushiyi Adana usulü hazırladık. Festival meydanındaki ikramlarımızdan tatma fırsatı bulan yabancı misafirlerin ülkelerine gittiklerinde Adana’yı eşsiz lezzetleriyle ve renkli şovlarımızla hatırlamalarını istedik. Aldığımız olumlu tepkiler bu hedefimize ulaştığımızı ve doğru yolda ilerlediğimizi kanıtladı. Adana’nın gastronomi alanında UNESCO Gastronomi Şehirler Ağı'na dâhil edilmesi için yürütülen çalışmalarda farkındalık oluşturmak amacıyla şovlarımızı devam ettireceğiz” diye konuştu.

