Sarıgül: Türkiye Değişim Partisi, toplumsal uzlaşmanın adresi olacak



Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Adana´da Çukurova Gazeteciler Cemiyeti´ni ziyaret etti. Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi sağduyunun, makul sesin, toplumsal uzlaşmanın adresi olacak. Bizim çizgimiz, bütün ulusumuzun çizgisidir" dedi.

Adana´ya bir dizi program için gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti´ni ziyaret etti. İlk olarak Cemiyet Başkanı Cafer Esendemir ile sohbet eden Sarıgül, daha sonra parti teşkilatıyla basın açıklaması yaptı. Yeni heyecanla yola çıktıklarını kaydeden Sarıgül, Çukurova'nın Türkiye için öneminden bahsetti. Bölgede tarımın, olmazsa olmaz değer olduğunu vurgulayan Sarıgül, parti olarak ilk hedeflerinden birinin, çiftçilere alım garantisi vermek olduğunu söyledi. Seçimleri kazanmak için çok çalıştıklarını kaydeden Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi, sağduyunun, makul sesin, toplumsal uzlaşmanın adresi olacak. Bizim çizgimiz, bütün ulusumuzun çizgisidir" diye konuştu.

Ülkede 12 milyon engelli olduğunu da dile getiren Mustafa Sarıgül, iktidar partisi olmaları durumunda 'Engelli Bakanlığı' kuracaklarını söyledi.

Mustafa Sarıgül, konuşmasının ardından kendisini dinlemeye gelen engellilerle fotoğraf çektirdi.DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI

2021-10-21 12:42:43



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