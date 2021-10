İnce Memed Halk Kütüphanesi açıldı 17 bin kitap kapasiteli, dijital kütüphanesi olan, seminer salonları, özel ve grup çalışma odaları bulunan, 200 kişiye aynı anda hizmet verebilen kütüphane her yaş ve kesimden vatandaşa hizmet verecek

Adana Büyükşehir Belediyesince yaptırılan İnce Memed Halk Kütüphanesi açıldı.

Mahfesığmaz Mahallesi 79019 Sokak’ta açılan ve adı dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal’in "İnce Memed" romanından esinlenilerek verilen kütüphanenin açılışı nedeniyle tören düzelendi.

Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, burası için çok emek harcadıklarını belirterek, "İdeal bir kütüphane, gençler için çalışma alanı olsun istedik. Kütüphanenin bulunduğu bölgede çok sayıda üniversitede öğrencimiz var ve kentin her noktasından kolay ulaşılabilecek bir yer seçtik. Evde, yurtta rahat ders çalışamayan, kitap okuyamayan, araştırma yapamayan gençlerimiz, öğrencilerimiz için böyle bir kütüphane hazırladık. 17 bin kitap kapasiteli, 30 bilgisayarlı dijital kütüphane, sınırsız kablosuz interneti, seminer salonları, özel çalışma odaları, grup çalışma odaları ve güvenlik sistemi ile ve 200 kişinin aynı anda hizmet alabileceği kütüphanemiz önemli bir görevi yerine getirecek. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ilk halk kütüphanesi olma özelliğini taşıyor. Şu anda 10 bin kitabımız var. 17 bin kitap kapasitesi doldurulduğu an ülkemizdeki ender halk kütüphanelerinden biri haline geleceğiz. Bu bizim eğitime, öğretime ve gençlerimize verdiğimiz önemden kaynaklanıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitime verdiği önemi biliyoruz ve onun gösterdiği hedefte ilerlemek için çalışıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün laik Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimize, yeni neslin eserleri olacağını söylediği öğretmenlerimize, her yaştan ve her kesimden insanımıza hizmet edecek bir yer. Cumhuriyet öğretmenlerimizin tamamı bu sorumluluğun bilincinde ve onlara da kütüphanenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Zeydan Karalar, yeni kütüphaneler açacaklarını belirterek, “Bir filozofun dediği gibi, 'Bir kütüphane, bin hapishane kapatır.' Önemli parklarımızda kütüphaneler açmaya devam edeceğiz. Bilim yolunda, aydınlık Türkiye yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Bizim tek yolumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün izlediği yoldur” diye konuştu.

Başkan Zeydan Karalar, açılışı takip eden gençlere "Gençler İçin Atatürk" kitabını hediye etti.

