Hançer Kanyonunda sonbahar şöleni

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Adana’nın Saimbeyli ilçesinden Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine kadar 18 kilometre uzunluğundaki doğa tutkunlarının rotasında yer alan Hançer Kanyonu sonbaharda renk cümbüşü ile görenleri kendine hayran bıraktı.

Saimbeyli Orman İşletme Müdürü Ayhan Uyaroğlu’nun objektifine yansıyan Hançer Kanyonundaki sonbahar manzaraları ise sosyal medyada beğeni aldı. Saimbeyli'den başlayarak Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine kadar uzanan doğa harikası kanyon yazın yeşilin tonları ile doğa tutkunlarını ağırlarken sonbaharda yeşilden sarıya, kahverengine uzanan manzara görenleri kendine

Ayhan Uyaroğlu, “Eko Turizm Parkuru” seyir noktası keşfi için yaptığı çalışmada kanyonun zirve noktasından çektiği fotoğraflar ile doğa tutkunlarından tam not aldı.

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