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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hançer Kanyonunda sonbahar şöleni

İHA

Hançer Kanyonunda sonbahar şöleni

Adana’nın Saimbeyli ilçesinden Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine kadar 18 kilometre uzunluğundaki doğa tutkunlarının rotasında yer alan Hançer Kanyonu sonbaharda renk cümbüşü ile görenleri kendine hayran bıraktı.
Saimbeyli Orman İşletme Müdürü Ayhan Uyaroğlu’nun objektifine yansıyan Hançer Kanyonundaki sonbahar manzaraları ise sosyal medyada beğeni aldı. Saimbeyli'den başlayarak Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine kadar uzanan doğa harikası kanyon yazın yeşilin tonları ile doğa tutkunlarını ağırlarken sonbaharda yeşilden sarıya, kahverengine uzanan manzara görenleri kendine
Ayhan Uyaroğlu, “Eko Turizm Parkuru” seyir noktası keşfi için yaptığı çalışmada kanyonun zirve noktasından çektiği fotoğraflar ile doğa tutkunlarından tam not aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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