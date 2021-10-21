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13 yaşındaki İlyun, Mozart'ın 13 numaralı konçertosunu çalacak

DHA

13 yaşındaki İlyun, Mozart'ın 13 numaralı konçertosunu çalacak


Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA'da, 4 yaşından itibaren piyano eğitimi alan, yurt içinde ve dışında birçok yarışmayı kazanan İlyun Bürkev (13), yarın Çukurova Senfoni Orkestrası ile sahneye çıkarak Mozart'ın 13 numaralı Piyano Konçertosu'ndan bir bölüm çalacak.
Birçok uluslararası yarışmada ödül kazanan İlyun Bürkev, mayıs ayında da 'Chopin Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik elde edip 'En İyi Chopin Yorumcusu' ve 'En İyi Ulusal Beste Yorumcusu Ödülü'nü aldı. Bürkev, yarın saat 20.00'de Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ile birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sahneye çıkacak. Mozart'ın 13 numaralı piyano konçertosunu çalacak Bürkev, bugün kentteki otelde gazetecilerle buluştu.
`KONSER PİYANİSTİ OLMAK İSTİYORUM'
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte çalacağı için çok mutlu olduğunu söyleyen İlyun Bürkev, "2 sene önce de Adana'da ÇDSO ile birlikte Mozart'ın 11 yaşında bestelediği Piyano Konçertosu'ndan No:1 birinci bölüm ve senfoni No:40'ı çalmıştım. Yarın da Mozart'ın 13 numaralı piyano konçertosunu 13 yaşında çalacağım. Bence piyano sonsuzluğun içinde insanlarla iletişim kurmak için bir aracı. Bir sürü enstrüman var ve müzik insanlara bir şeyler anlatıyor. 4 yaşında piyano çalmaya başladım ve başarının sırrı çok çalışmak. Hedefim; konser piyanisti olmak. Kendimi klasik müzik konusunda çok iyi bir yere getirmek istiyorum" diye konuştu.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-10-21 17:45:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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