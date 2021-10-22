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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehir Tiyatroları Festivali "Bizim Sandık" ile sona erecek

İHA

Şehir Tiyatroları Festivali "Bizim Sandık" ile sona erecek

Adana'da, bu yıl altıncısı düzenlenen Şehir Tiyatroları Festivali, 1 Kasım'da Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "Bizim Sandık" oyunuyla sona erecek.
Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Mahmut Göğebakan, pandemiden dolayı geçen yıl festivali gerçekleştiremediklerini hatırlatarak, "Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz festival çok ses getirdi. Bu sene normalde 20 oyun planlıyorduk, pandemiden dolayı 12 şehir tiyatrosu geldi. 18 Ekim’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “Ay, Carmella” oyunu ile açılışını yaptığımız festivali, 1 Kasım 20201 tarihinde Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Bizim Sandık” adlı oyunla kapatacağız" dedi.
6. Şehir Tiyatroları Festivali’nden sonra 814 Kasım 2021 tarihleri arasında da, “Komedi Tiyatro Festivali”ni gerçekleştireceklerini kaydeden Göğebakan, ”Bizim amacımız Adana’da kültür ve sanata dair fark oluşturmaktır. Bunu da yapmak için Başkanımız Zeydan Karalar’ın da talimatıyla sanattan ve kültürden kısmadan devam edeceğiz. Başkanımız Karalar’ın “Adana’nın ihtiyacı olan kültür ve sanattır. Sanat konusunda ne gerekiyorsa yapacaksınız” diye bize talimatları var" diye konuştu.
6. Şehir Tiyatroları Festivali 21 Ekim Perşembe günü Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "Grönholm Metodu", 23 Ekim 2021 Cumartesi günü Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun oynayacağı "Kunduracı Doktor", 24 Ekim 2021 Pazar günü KKTC Güzelyurt Belediyesi Tiyatrosu'nun "Şerefine İnsanoğlu", 25 Ekim 2021 Pazartesi Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "Köprüden Önce Son Çıkış", 26 Ekim 2021 Salı günü Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "Venedik Taciri", 27 Ekim 2021 Çarşamba günü Ordu Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "Kuaförde Bir Gün", 28 Ekim 2021 Perşembe günü Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "Kadın İstasyonu", 30 Ekim 2021 Cumartesi günü Alanya Belediyesi Tiyatrosu'nun "Kafkas Tebeşir Dairesi", 31 Ekim 2021 Pazar günü Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "Çehov Vodvil" ve son olarak da 1 Kasım 2021 tarihinde Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "Bizim Sandık" oyunları sahnelenecek.
Festivalde ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda 192021 Ekim 2021 tarihlerinde saat 15:00'te Prof. Dr. Ebru Gökdağ tarafından "Ezilenlerin Tiyatrosu" konulu atölye çalışması gerçekleştirilecek.
27 Ekim Çarşamba günü de Doç. Dr. Bünyamin Aydemir'in sunacağı "Dilin Dramatiği Tiyatroda Dil" konulu konferansı ile 30 Ekim Cumartesi günü Prof. Dr. Sema Göktaş tarafından "Metinden Sahneye Oyunun Sahneleme Süreci" konulu bir konferans verilecek.

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