Çetin: "Muhtarlarımız istiyor biz yapıyoruz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, mahalle muhtarlarıyla el ele omuz omuza çalıştıklarını ifade ederek, “Muhtarlarımız belediyemizin gönüllü temsilcileri onlar isteyecek bir yapacağız. Herhangi bir muhtarımızın mahalle ile ilgili talebi belediye bürokratlarımız için benim talimatımmış gibi kabul ediliyor” dedi.

Başkan Çetin, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Çukurova’daki tüm mahalle muhtarlarının katıldığı yemekte konuşan Başkan Çetin, muhtarlarla el ele omuz omuza çalıştıklarını söyledi. Mahalle muhtarlarının iyi niyetle ve gayret içinde hizmet verdiğini kaydeden Çetin, “Hepimizin amacı ortak. Halkın oyuyla göreve geldik ve bize güvenen vatandaşlarımıza hizmet etmek” diye konuştu.

Başkan Soner Çetin, muhtarları belediyenin gönüllü temsilcisi olarak gördüklerini belirterek, “Muhtarlarımız bizi uyarmaz eksiklikleri söylemezse biz farkına varmayabiliriz. Herhangi bir muhtarımızın mahallesiyle ilgili bir talebi olmuşsa belediye bürokratlarımız bunu benim talimatım gibi kabul ediyor. Şimdiye kadar alnımızın akıyla görev süremizi devam ettirdik. Kalan süremizde de el ele omuz omuza hizmet vereceğiz. Muhtarlarımız isteyecek biz yapacağız. 2 buçuk yılı alnımızın akıyla tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü de, Başkan Soner Çetin’in hem federasyon hem de konfederasyon için yeri ve değerinin ayrı olduğunu söyledi. Başkan Çetin’in muhtarlarla ilgili herhangi bir talebi olduğunda hiçbir zaman geri çevirmediğini kaydeden Mahmut Gülcü, muhtarlara seslenerek, “Soner Başkanın kıymetini bilin” ifadesini kullandı.

Çukurova Muhtarlar Derneği Başkanı ve Mahfesığmaz Mahallesi Muhtarı Kazım Tokköz ise konuşmasında, “Her zaman muhtarların değerini bilen, başımızı hiç önümüze eğdirmeyen Soner Çetin başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Yemekte muhtarlar Başkan Soner Çetin’e kendilerine verdiği destek ve gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür plaketi verdi.

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