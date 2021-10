Adana Valiliğinden 7 günlük yasaklama

Adana Valiliği, Mezopotamya Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği, Mezopotamya Kültür Merkezi adı altında yapılacak olan etkinliklerin güvenlik gerekçesiyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Mezopotamya Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği, Mezopotamya Kültür MerkeziMKM adı altında yapılacak olan etkinliklerin terör örgütleri ve marjinal gruplarca toplumsal şiddet hareketlerine yönelik sansasyonel ve provokatif saldırılar ile kargaşa ortamı çıkarmaya çalışılabileceği, terör örgütlerinin hedefi olabilecek kişiler ve diğer vatandaşlarımızın can güvenliklerinin tehlikeye düşürülebileceği, kamu düzenini bozacak, halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek, başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği ayrıca terör örgütlerine sempatizan şahıs/şahısların katılım yapabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz sınırları içerisinde, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel ahlak veya başkalarının hak ve özgürlüklerin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla; yapılacak olan Mezopotamya Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği, Mezopotamya Kültür MerkeziMKM ad veya içeriğinde Talat Yeşil, Mehmet Atlı, Cevdet Bağca, XECE, Genim, Şilan Dora, Yemlihan Adıgüzel, Emine Şilan Yüksekkaya, Hadice Yaşar, Fadime Pulat, Neslihan Ediş, Hüseyin İldan isimli şahısların da katılacağı veya düzenleyeceği etkinlikler, ilimiz genelinde, 23 Ekim 2021 tarihinde saat 00.01’den başlayarak 29 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59’a kadar yasaklandı."

