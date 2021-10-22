Toroslar EDAŞ’ın yalıtımlı hatlarında kuş çarpılmaları önleniyor

Toroslar EDAŞ elektrik nakil hatlarındaki kuş çarpılmalarına, yaklaşık yarım milyon liralık bir yatırımla devreye aldığı ‘Yüksek Gerilim Havai Hat İzolasyonu Projesi’ ile 2017 yılından bu yana engel oluyor.

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Toroslar EDAŞ) faaliyet gösterdiği Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye’de başlattığı elektrik nakil hattı yalıtımı projesiyle kuş çarpılmalarının önüne geçiyor. Özellikle kuş göçlerinin arttığı dönemlerde, kuşların elektrik dağıtım hatlarına konarak akıma kapılmalarını engellemeyi amaçlayan Toroslar EDAŞ, 2017 yılında 'Yüksek Gerilim Havai Hat İzolasyonu Projesi'ne başladı. Toroslar EDAŞ, yaklaşık 500 bin liralık bir yatırımla hayata geçirdiği projeyle, kuşların konarak akıma kapılabileceği elektrik dağıtım hatlarının ilgili noktalarına, Doğa Derneği ile sürdürdüğü koordinasyon çerçevesince yalıtkan malzeme montajını tamamladı.

Yüzde 76 iyileşme

şirket açıklamasına göre bakım çalışmaları kapsamında hatlardaki izolatör, jumper ve iletken gibi dağıtım hattı unsurlarının tehlikeli kısımlarını da yalıtan Toroslar EDAŞ, 2017 yılından bu yana akıma kapılma kaynaklı kuş ölümlerini ve buna bağlı enerji kesintilerini yüzde 76 oranında azaltmayı başardı.

Şirket, projenin başarıya ulaşması üzerine ilgili malzemeleri stoklarında depolayarak, hem bakım çalışmalarında hem de yeni tesis edilecek hatlarda bu yalıtkan malzemeleri kullanmaya devam ediyor.

Yüksek müşteri memnuniyeti hedefiyle çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, faaliyetlerini doğaya ve canlıların yaşamına da en üst düzeyde hassasiyetle gerçekleştirmeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.