Oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı



Nuri PİR/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA´da kendisini döven eşi Osman Efeoğulları´nı (58) bıçaklayarak öldüren Öznur Gülten Efeoğulları´nın (54) kayınpederi Ziya Efeoğulları (86), yıllarca oğlundan eziyet çektiği gerekçesiyle gelininden şikayetçi olmadı.

Olay, 20 Ekim akşamı Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. Evde içki içen Osman Efeoğulları ile eşi Öznur Gülten Efeoğulları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Osman Efeoğulları, eşini dövüp bıçakla saldırmaya çalıştı. Bu sırada eşinin yere düşürdüğü bıçağı alan Öznur Gülten Efeoğulları, "Üzerime gelme" dedi. Arbede devam edince Öznur Gülten Efeoğulları, eşini 5 yerinden bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi´ne kaldırılıp ameliyata alınan Osman Efeoğulları, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Öznur Gülten Efeoğulları ise polis tarafından gözaltına alındı.

'O ÖLMESEYDİ BEN ÖLECEKTİM'

Osman Efeoğulları'nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Öznur Gülten Efeoğulları ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Efeoğulları´nın ifadesinde, "Eşim olay günü eve alkollü geldi. Yemek yedik. Bu sırada içki içmeye devam etti. Yemekten sonra balkona gidip yüksek seste müzik dinlemeye, şarkı söylemeye başladı. Apartman dairesinde olduğumuz için, komşuların rahatsız olmaması adına müziğin sesini kısmasını istedim. Sinirlenerek masayı devirdi. 'Gürültü böyle yaparım' dedi. Beni darbettikten sonra bıçakla saldırdı. Arbede sırasında bıçak yere düşünce bıçağı ben yerden alıp savurmaya başladım. Daha sonra eşim yüzüstü yerde yatarken çocuklarımı aradım. Öldürme kastım olsaydı çocuklarım gelmeden öldürürdüm. Sonrasında sağlık ve polis ekipleri geldi. Emniyete gittiğimde eşimin vefat ettiğini öğrendim. Eğer o ölmeseydi ben ölecektim. Yıllarca tartışmalar, kavgalar yaşıyorduk" dediği belirtildi.

Efeoğulları çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'GELİNİME EZİYET EDİYORDU'

Osman Efeoğulları'nın emniyette ifadesine başvurulan babası Ziya Efeoğulları ise yaşananlardan üzüntü duyduğunu ancak gelininden şikayetçi olmadığını söyledi. Ziya Efeoğulları, ifadesinde, "Oğlum alkol ve kumar bağımlısıdır. Gece hayatı vardır. Bundan dolayı ufak tefek olayları büyütüp gelinimle kavga eder, küfreder, döver. Evlerinde uzun yıllardan beri sıkıntılar olmaktaydı. Hatta torunum Ziya, oğlum Osman ile kavga edip yaklaşık 2 yıl önce evi terk etti. Gelinim Öznur ayrılacağını, artık bu yükü kaldıramaz durumda olduğunu defalarca bana söylemiştir. Uzun yıllar oğlum Osman ile karşılıklı oturduk. Karşılıklı oturmamızdan dolayı sıkıntılarını çoğu zaman duymuşumdur. Bizler ve gelinimin ailesi, 'evlilikleri sürsün de kendisini düzeltsin' diye telkinde bulunduk. Ben kalp hastasıyım. 67 sene önce adresini bilmediğim yeni eve taşınmışlardı. Burada da kavga ettiklerini ve gelinimi dövdüğünü biliyorum. Bugün ikametimde olduğum esnada oğlumla gelinimin yine kavga ettiğini ve kavgadan dolayı bıçaklama olduğunu duydum. Oğlum Osman´ın bu olaydan dolayı öldüğünü daha sonra öğrendim. Bir baba olarak bu yaşta evlat acısını yaşadım ancak oğlum Osman´a defalarca yapmış olduğu işlerin yanlış olduğunu söylememe rağmen gelinim Öznur´a eziyet etmeye devam etti. Torunlarım okuyup iş sahibi olmuştur. Bu da gelinim sayesinde olmuştur. Böyle olmasaydı iyiydi ancak olmuş, yapacak bir şey yok. Bundan dolayı kimseden şikayetim yoktur" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2021-10-22 14:18:04



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