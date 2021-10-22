Düğün gününe kabusa çeviren soygun (2)

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YAKALANDI

Adana'da Fatma (36) ve Erkan Menekşe (37) çiftinin, düğün sabahı dış fotoğraf çekimleri sırasında otomobillerinin camını kırarak cep telefonu, 4 çift altın küpe, kolye, bileklik ve 100 lirasının çalan şüphelinin kimliğinin tespiti için polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, görüntülerden şüphelinin Erdem E. (39) olduğunu tespit etti. Erdem E., Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde saklandığı eve yapılan operasyonla çaldığı eşyalarla birlikte yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyete götürülen Erdem E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-10-22 15:36:54



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