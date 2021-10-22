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Gencer: “Hizmetlerimizi ulaştırma gayesini birleştiren bir yol haritası çiziyoruz” PTT A.Ş. 181’inci yaşını kutluyor

İHA

Gencer: “Hizmetlerimizi ulaştırma gayesini birleştiren bir yol haritası çiziyoruz” PTT A.Ş. 181’inci yaşını kutluyor

PTT Adana Başmüdürü Korkmaz Gencer, iki asra yaklaşan tecrübelerini yenilikçi bir anlayışla birleştirerek, bir dünya markası olma hedeflerine doğru emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.
PTT A.Ş. Adana Başmüdürü Korkmaz Gencer, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin 181’inci yılı nedeniyle mesaj yayımladı. Gencer, mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Posta Nezareti adıyla 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan, Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan PTT olarak, 181’inci kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren, ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ailesi olarak, posta, kargo, lojistik, eticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde hizmet veriyor, 181 yıldır yenilikçi bakış açısıyla teknolojik yatırımlarımızın yanı sıra, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla ürün ve hizmet çeşitliliğimizi her geçen gün artırmayı sürdürüyoruz. İnovasyon, ArGe ve dijitalleşme temelinde büyük bir değişim ve dönüşüm vizyonuna imza atarak, içinde bulunduğumuz teknoloji çağındaki gelişmeleri başarılı bir şekilde ürün ve hizmetlerimize yansıtıyoruz. Dünün tecrübesini günün teknolojisiyle birleştirerek tüm faaliyet alanlarımızda akılcı, kalıcı ve kaliteli hizmet anlayışımızla daima daha iyiyi ve daha ileriyi hedefliyoruz. Dünyadaki dijital değişim ve dönüşümün hızına yetişmek amacıyla, iki asra yaklaşan tecrübemizi yenilikçi bir anlayışla birleştirerek, bir dünya markası olma hedefimize doğru emin adımlarla yürüyoruz.”
Başmüdür Gencer, aynı zamanda sportif faaliyetlere destek verdiklerini belirterek, “Sosyal ve kültürel hayatın gelişmesine katkı sağlıyoruz. Ülkemizde ve dünyada posta teşkilatlarının öneminin daha iyi anlaşıldığı pandemi döneminde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederek, tıpkı dün olduğu gibi bugün de müşterilerimizin en büyük destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Salgının yayılmaya başladığı günden itibaren, toplum sağlığının korunması için alınan tedbirlere uyarak, tüm çalışanlarımız ve yaygın hizmet ağımız ile Türkiye’nin dört bir yanına hizmetlerimizi ulaştırma gayesini birleştiren bir yol haritası çiziyoruz. Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı göreviyle ülkemizi uluslararası platformlarda temsil eden, güçlü ve karar alıcı konumunu bir adım öteye taşıyan PTT olarak, beş yıllık görev süremizde adil ve etkili yönetim anlayışımızla uluslararası alanda ülkemizi temsil etmenin ve ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.
Gencer, Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olduklarının altını çizerek, “2023 hedefleri doğrultusunda her geçen gün gelişiyor ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sunan bir yaklaşım ve yeni atılımlar ile geleceğe istikrarlı bir şekilde yürümeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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