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Oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı Adana’nın Kozan ilçesinde 3 gün önce kendisini döven kocasını bıçaklayarak öldüren kadının kayınpederi, yıllarca oğlundan eziyet çektiği gerekçesiyle gelininden şikayetçi olmadı Öznur Efeoğulları ifadesinde, "Bu zamana kadar çok dayak yedim ancak etraftan utandığımdan ve konu komşuya rezil olmamak için polise herhangi müracaatta bulunmadım" dedi

İHA

Oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı Adana’nın Kozan ilçesinde 3 gün önce kendisini döven kocasını bıçaklayarak öldüren kadının kayınpederi, yıllarca oğlundan eziyet çektiği gerekçesiyle gelininden şikayetçi olmadı Öznur Efeoğulları ifadesinde, "Bu zamana kadar çok dayak yedim ancak etraftan utandığımdan ve konu komşuya rezil olmamak için polise herhangi müracaatta bulunmadım" dedi

Adana’nın Kozan ilçesinde 3 gün önce kendisini döven kocasını bıçaklayarak öldüren kadının kayınpederi, yıllarca oğlundan eziyet çektiği gerekçesiyle gelininden şikayetçi olmadı.
Kozan’da 4 çocuk annesi Öznur Efeoğulları 20 Ekim akşamı eve alkollü gelen eşi tarafından şiddet görmeye başladı. Komşuların kadının çığlıkları üzerine polise haber verdiği olayda olay yerine gelen polis ekipleri, Osman Efeoğulları’nı yerde yatarken, kadını ise kendini banyoya kapamış vaziyette buldu. Oğlunun ilk müdahalesi ile olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Osman Efeoğulları tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından Kozan Cumhuriyet Savcılığı yaptığı incelemede 5 bıçak darbesi alan Osman Efeoğulları’nın eşi tarafından öldürüldüğünü tespit ederken, Öznur Efeoğulları'nın vücudundaki aldığı darbe ve kesiklerin ardından kendisini eşinin savurduğu bıçak darbelerinden korumak isterken eşini istemeden öldürdüğünü ama eşi ölmese kendisinin öleceği ifadesinde yer aldı.
Kayınpeder gelininin yaşadıklarını ifadesinde anlatarak, oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadığını söyledi. Apartman sakinleri verdikleri ifadede kocasını öldüren cinayet şüphelisi Öznur Efeoğulları’nın yıllardır yaşadığı şiddeti anlattı.

Kayınpederden çarpıcı ifade
Kayınpeder Ziya Efeoğulları ifadesinde, “Öznur gelinim olur. Bunların 4 tane çocuğu var. Oğlumun kumar bağımlılığı var. Çocuklarımın hepsi okumuş iş sahibidir. Oğlum Osman Kıbrıs gazisi ve Bağkur emeklisiydi. Maddi sıkıntıları yoktu. Oğlumun gece hayatı vardır. Bundan dolayı ufak tefek sorunları oluyordu. Eşimi yıllardır döver. Hatta bir oğlu 2 yıl önce evi terk etmişti. Gelinimi döver küfür eder. Gelinim defalarca boşanmak istedi ama biz aile büyükleri düzelmesi için oğlumu hep telkin ettik. Gelinimi dövdüğünü biliyorum. Evlat acısı bu hatta çok zor ama oğlumu defalarca uyardım ikaz ettim. Yanlış olduğunu söyledim. Torunlarım okuyup iş sahibi olmuştur. Bu da gelinim sayesinde olmuştur. Böyle olmasa iyiydi ama oldu benim kimseden şikayetim yoktur” dediği ortaya çıktı.
Cinayet şüphelisi Öznur Efeoğulları ise ifadesinde 47 yıldır eşinden gördüğü şiddeti ve yaşadıklarını aktardı. Eşini öldürmek istemediğini ifadesinde yer veren Öznur Efeoğulları eğer eşi ölmese kendisini eşinin öldüreceğini kaydetti.

47 yıldır yaşanan şiddet
Öznur Efeoğulları ifadesinde, “Ben eşim olan Osman Efeoğulları ile 47 yıllık evliyim ve evliliğimizden dört çocuğumuz vardır. Evlendiğimden beri eşim Osman sürekli olarak alkol alır ve beni sürekli olarak döver, tehdit eder ve küfür eder. Eşim de her türlü hovardalık, kumar, pavyon, aldatma her şey vardır. Ben çocuklarımdan dolayı bu zamana kadar kahrını çektim ve ayrılmadım. Hatta bir defasında boşanma aşamasına gelmiştik ancak eşim bana ayrılırsan seni de öldürürüm kendimi de öldürürüm diye tehdit etmesinden dolayı çocuklarımın başına bir şey gelmesin diye ayrılmadık. Bana önce seni öldürürüm sonra çocukları öldürürüm diye sürekli olarak tehdit etmekteydi. Ben bu zamana kadar da bana yapmış olduklarını kendi yakınlarıma üzülmesinler ve bir olay çıkmasın diye söylemedim ancak yakınlarım bana yaptıklarını başkalarından duyarlardı. Eşim Osman'dan bu zamana kadar çok dayak yedim ancak etraftan utandığımdan ve konu komşuya rezil olmamak için polise herhangi müracaatta bulunmadım. Eşim evden gittiğinde bir hafta on gün gelmediği olurdu. Ben nerede olduğunu nereye gittiğini bile korkumdan dolayı soramazdım. Ancak kumar oynar, alkol alırdı ve dışarı hayatını seven birisiydi” dedi.

Kendini banyoya kilitledi
Saat 19.00 sıralarında eşi Osman'ın alkollü bir şekilde eve geldiğini söyleyen Öznur Efeoğulları, olay günün şöyle anlattı:
“Eşim içtiği alkolü bitirmişti ve iyice sarhoş olmuştu. Balkonda gürültü yapıyordu. Telefonundan müzik açmış ve yüksek sesle de konuşuyordu. Saati tam olarak hatırlamıyorum ancak saat 22.00 sıralarıydı. Ben oturduğum yerden eşim Osman'a gürültü yapmamasını biraz sessiz olmasını, konu komşunun rahatsız olacağını söyledim. Bunun üzerine eşim Osman bir anda bana kızarak küfür etti ve balkonda bulunan masayı ve masanın üzerinde ne varsa hepsini yere atarak kırdı ve bana ben böyle gürültü yaparım dedi. Bana küfür etmeye ve bağırmaya devam ederek, 'seni öldüreceğim, seni balkondan aşağıya atacağım' diyerek yanıma geldi ve bana dört beş defa sol omuz kısmıma yumruğu ile vurdu. Canım çok acıdı. Daha sonra eşim mutfağa gitti. Bu esnada ben de ara hole geldim. Eşim Osman eline büyük kurban bıçağını alarak benim üzerime seni öldüreceğim diye geldiği esnada ben eşimi elim ile itekledim ve alkollü olmasından dolayı yere düştü elinde bulunan bıçak eşimi yaraladı. Ancak neresini yaraladığını görmedim. Eşim yerden kalkarak tekrar bıçakla üzerime doğru gelince ben yine eşimi elim ile itekledim, bu esnada eşim elindeki bıçağı bana doğru sallıyordu. Sağ ve sol kolumdan bıçakla yaralandım. Ben de can havliyle eşimi yine elim ile itekledim ve eşim yere düştü. Yine bıçağın üzerine düştü ancak bıçağın kendisini yaralayıp yaralamadığını görmedim. Bıçak elinde tekrar kalktığı esnada elinden bıçağı düşürünce ben yerden bıçağı alarak üzerine doğru kendimi korumak için salladım. O anda korkuyla neresine geldiğini bilmiyorum. Eşim o esnada yere düştü. Ben elimde bulunan bıçağı yere bıraktım ve televizyon sehpasının üzerinde bulunan telefonumu alarak banyoya girerek kapıyı kilitledim. Çocuklarım eve geldi ve 112 ambulansı aradılar. Çocuklarım eve geldiğinde eşim halen hareket ediyordu. Ben eşimi öldürme kastım olsaydı çocuklarım gelmeden öldürürdüm. Ben sadece kendimi koruma amaçlı bıçağı elime alınca rastgele sallayarak eşimi yaraladım. Daha sonra polisler eve geldiler. Benim kesinlikle eşimi öldürme kastım yoktur. Eşim bana bıçakla saldırdığı esnada bıçağı yere düşürdüğünde bıçağı yerden alarak üzerime gelen eşime bıçağı kendimi koruma amaçlı rastgele salladım.”
Çok sayıda kişinin ifadesinin alındığı olayla ilgili apartman sakinleri de Öznur Efeoğulları’nın yaşadığı şiddeti doğrularak Osman Efeoğulları’nın komşuları ile de sık sık tartıştığını kaydettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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