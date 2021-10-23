Adana’da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün yakınlarının olay yerinde kazaya karışan kamyoneti sopalarla parçalamaya çalışması anbean görüntülendi

Adana’da motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi ölürken 1 kişi de ağır yaralandı. Kamyonet sürücüsü polis merkezine giderek teslim oldu. Ölen kişinin yakınları kazaya karışan kamyoneti sopayla parçalamaya çalıştı.



Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Süleyman Vahit Caddesi üzerine meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan Samuk (23) kullandığı 01 AID 966 plakalı motosiklet ile R.Ü idaresindeki 01 JV 734 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hasan Samuk ve yolcu konumundaki Halil Çağlar (25) motosikletin üzerinden yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Halil Çağlar’ı Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü Hasan Samuk’ın ise olay yerinde hayatını kaybetti.



Hasan’ın ölüm haberini alan yakınları olay yerine akın etti. Kaza yerine gelen yakınları gözyaşları için de sinir krizi geçirdi. Bazı yakınları ise ellerinde sopalarla kazaya karışan kamyonete vurarak parçalamaya çalıştı.

Hasan’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı Halil Çağlar’ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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