Kamyonetle çarpışan motosiklettekilerin 1'i öldü, 1'i yaralandı; mahalleli sokağa döküldü



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Samuk (24) yaşamını yitirdi, arkasında oturan arkadaşı Halil Çağatay (25) ağır yaralandı. Kaza sonrası sokağa akın eden öfkeli kalabalık, polis ekiplerince dağıtıldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Samuk yönetimindeki 01 AID 966 plakalı motosiklet, Rıdvan Ü.'nün kullandığı 01 JC 734 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Samuk'un yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan arkadaşı Halil Çağatay ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KAMYONETE SALDIRDILAR

Öte yandan, kaza haberini alıp, bölgeye gelen Samuk'un yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Samuk'un bazı yakınları ise öfkeyle kamyonete saldırıp, camlarını kırdı. Kaza yerinde toplanan büyük kalabalık, polisin ikazları sonucu güçlükle dağıtıldı. Samuk'un cesedi, polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Rıdvan Ü.'yü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2021-10-23 00:44:07



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