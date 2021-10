Kuyumcu çalışanını tabancayla yaralayan kar maskeli şüpheliler yakalandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da yüzlerinde kar maskesiyle kuyumcuya girmeye çalışan iki şüpheli, kendilerini engelleyen dükkan çalışanı Ekrem T.´yi (48) tabancayla bacağından yaralayıp, kaçtı. Kimlikleri belirlendikten sonra evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay, 19 Ekim´de saat 18.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Orhan Kemal Bulvarı´ndaki kuyumcuda meydana geldi. Motosikletli ve kar maskeli iki kişi, kuyumcuya girmek istediği sırada, dışarıda bekleyen Ekrem T. adlı çalışan, şüphelilere engel oldu. Yaşanan arbedede şüphelilerden biri belinden çıkarttığı tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Ekrem T.´nin bacağına isabet etti. Ekrem T. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise motosikletle olay yerinden kaçtı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Ekrem T., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Tedaviye alınan Ekrem T.´nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gasp Büro Amirliği ekipleri ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Saldırganların kuyumcuya geldiği plakası sökülmüş motosikletin izini süren polis, şüphelilerin Aydın Can Sağır (21) ile Can Durdu (20) olduğunu belirledi. Şüpheliler, Yüreğir ilçesindeki evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, alacak-verecek nedeniyle kuyumcuya geldiklerini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın Can Sağır ile Can Durdu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

