Epilasyon cihazı üreten iş insanının ismini kullanarak dolandırıcılık iddiası

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da epilasyon cihazı üreten firmanın sahibi Ferit İşkar (45), kendisinin ve firmasının adını kullanarak Türkiye genelindeki müşterilerini arayıp ödeme yapmalarını isteyen kişilere yönelik suç duyurusunda bulundu. Ticari itibarının zedelenme riskine girdiğini vurgulayan İşkar, "Bazı müşterilerimiz inanmış ve para göndermiş. Bu işin peşini bırakmayacağız. Yaklaşık 100 bin lira haksız kazanç sağlamışlar" dedi.

Kentte, 12 yıldır kendi firmasında epilasyon cihazı üretimi yapıp Türkiye genelinde satışa sunan Ferit İşkar, iddiaya göre, 18 Ekim günü birçok müşterisi tarafından, "Biri arayıp siz olduğunuzu söyledi ve para istedi" diye telefonlar aldı. Yüze yakın müşterisinin aynı olayı yaşadığını öğrenen İşkar, belirtilen numarayı aradı ama ulaşamadı. Olayın üzerine giden İşkar, söz konusu kişi ya da kişilerin, sosyal medya üzerinden, firmasının satış yaptığı güzellik salonu işletmecilerini bulduktan sonra arayıp para istediğini tespit etti. Şirket avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan İşkar, aynı zamanda olayla ilgili bir video çekip sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, müşterilerini dolandırıcılara inanmamaları konusunda uyardı.

YÜZDE 70 İNDİRİM VAADİYLE DOLANDIRMIŞLAR

Bugüne kadar firmasının adını karalayacak bir şey yaşamadıklarını belirten İşkar, bu olay yüzünden ticari itibarının zedelenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. İlk olarak kendisini Trabzon´dan çok sevdiği bir müşterisinin aradığını kaydeden İşkar, "İlk önce ciddiye almadım. Şaka zannettim. Ardından Sakarya, Konya, Edirne, İstanbul, İzmir, Antalya, Van kısacası ülkenin her kentindeki müşterilerimden telefonlar yağmaya başlayınca sıkıntı olduğunu anladım. Bizim çalıştığımız güzellik salonlarını arayıp telefonda manipüle ederek dolandırmaya çalışmışlar. Bazı müşterilerimiz inanmış ve para göndermiş. `Ben Ferit İşkar, size özel kampanya yapacağım. Yüzde 70 oranında indirim uygulayacağım' diyerek kandırmışlar. Suç duyurusunda bulunduk ve bir video da çektik. Bu işin peşini bırakmayacağız. Yaklaşık 100 bin lira haksız kazanç sağlamışlar" diye konuştu.

`DOLANDIRICI OLDUKLARINI HEMEN ANLADIM´

Adana Güzellik Uzmanları Eğitim ve Danışma Derneği Başkanı Güner Kaya ise kendisinin de İşkar´ın müşterisi olduğunu ve dolandırıcılar tarafından arandığını söyledi. İşkar´la uzun zamandır dost olduğu için telefondaki kişinin dolandırıcı olduğunu anında anladığını dile getiren Kaya, "Kendisini hemen uyardım. Maalesef para veren arkadaşlarımız olmuş. Yüzde 70 gibi bir indirim bizim sektörde çok zor. Öyle kandırmışlar" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI

2021-10-24 10:41:27



