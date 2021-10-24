Sit alanında izinli temizlik Adana'da sit alanı olduğu için 40 yıldır el vurulamayan Yumurtalık Ayas Deresi, Büyükşehir ekiplerince elle temizleniyor Mikrop saçan ve ülkemizde yeni tespit edilen 4 çeşit sivrisinek türünün ürediği dere, pislikten kurtarılıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri Yumurtalık ilçesinde 1. Derece Sit Alanı olan Ayas Deresi’ni Adana Müze Müdürlüğü’nden alınan izinle temizliyor. Temizlenen bölgenin sit alanı olması nedeniyle iş makineleri kullanılamıyor ve insan gücü ile çalışılıyor.

Ören Mahallesi ile Kemalpaşa Mahallesi’nden geçerek Akdeniz’e dökülen dere, kış aylarında taşkınlara neden oluyor ve iş makineleriyle temizlik yapılamamasından dolayı da pis kokusu, yüzlerce tür sinek ve böcek gibi haşereleri barındırması olumsuzları beraberinde getiriyor.

Yaklaşık 40 yıldır temizlenememesi nedeniyle insan sağlığını tehdit eder hale gelen dere; Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Adana Müze Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonucunda alınan özel izinle temizlenmeye başlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin temmuz ve ağustos aylarında yaptığı analiz çalışmalarında Aedes Caspius, Culex Tritaeniorhynchus, Culex Pipiens ve Anopheles Sacharovi gibi Türkiye’de yeni tespit edilen dört önemli sinek türü belirlendi. Her türlü viral hastalıkların ve Aedes türü Zika virüsünün taşınmasına vektörlük ederek insan sağlığını tehdit eden sinek çeşitleriyle ile mücadele kapsamında derede ıslah çalışmaları hızlandı.

Yaklaşık 40 yıldır söz konusu bölgede yaşadığını dile getiren emekli öğretmen Derviş Timur, ‘’Bugüne kadar buradaki çalışmayı çok istedik. Başvurduğumuz kurumlar işi birbirlerinin üzerine atıyordu. Yaklaşık 40 yıldır kimse buraya bir çivi çakmadı. Ne zaman Zeydan Başkan geldi, burada faaliyetler başladı. Burası turistik bir yer ama hiç bakan yoktu bu güne kadar. Zeydan Başkan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ dedi.

Böyle bir hizmeti ilk defa gördüklerini söyleyen Ören Mahallesi Muhtarı Sema Duran, derenin ilk defa temizlendiğini dile getirerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a teşekkür etti.

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