Karalar: "Adana daha fazla yatırım almalı" Yüreğir’in muhtarlarıyla buluşan Başkan Zeydan Karalar, sorunların tamamını çözmediklerini ama bu yolda hızla ilerlediklerini ifade etti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hizmetin her geçen gün artacağını, ihtiyaç ve eksiklerin günden güne azaltılacağını söyledi.

Başkan Karalar, sayı fazlalığı ve pandemi koşulları nedeniyle iki bölümde görüşeceği Yüreğir ilçesinin muhtarlarıyla bir araya geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda muhtarlarla buluşan, sorun dinleyen Başkan Zeydan Karalar, şu ana kadar Yüreğir’e yapılan ve bundan sonra yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

İlçeye yapılan yağmur suyu hattı, kanalizasyon, içme suyu hattı ve diğer hizmetleri aktaran Başkan Karalar, “Belediyeyi aldığımız tablo ile şu andaki tablo arasındaki farkı anlatıyoruz ve görüyorsunuz. Artık Büyükşehir Belediyesi emin ellerde. Parayı iyi kontrol edemediğiniz, doğru kullanmadığınız yerde iş yapma şansınız yok. Biz de bu nedenle işe finans durumunu düzeltmekle başladık. Bu çalışmalarımız iyi gidiyor. Borcu, gelirinin 4 katı olan belediyeyi her geçen gün daha iyi duruma getiriyoruz. 2023 sonunda belediyemizde gelir, borca denk olur. Bunu söylemek, dile getirmek aslında kendimi bağlamak anlamına gelir ki; cesaret isteyen bir açıklama olduğunu herkes kabul eder sanıyorum. Bizim işimiz plan, program yapmak ve bunları büyük ölçüde tutturmak için çalışıyoruz. İyi gidiyoruz. Sorunlarımızın tamamını çözmüş değiliz ama bu yolda hızla ilerliyoruz. Şartlar bizi çok zorluyor. Örneğin asfalt malzemesi olan bitümün tonu 1500 lirayken, bugün 6 bin liraya dayandı, mazot 6 liradan 8 liranın üzerine çıktı. Bunlara rağmen gidişatımız iyi ve daha iyi olacak” dedi.

Sorunları çözmek, eksikleri gidermek adına işleri sıraya koyduklarını belirten Başkan Karalar, “Bazen olanaklar, bazen zaman, istenilen hizmetlerin tamamını bir çırpıda yapmamızı engelliyor. Yüreğir’in imar problemi de var. Yüreğir’de 100’ün üzerinde mahalle var. Bütüncül ve bütün mahallelerin ihtiyaçlarına uygun bir imar planı yapmalıyız. Bu imar planı günü kurtarmak için yapılmamalı. 10 yıl, 20 yıl sonrayı kapsamalı. İnsanlar bu süreçte önünü görmeli. Biz ona göre çalışıyoruz. Ulaşım Master Planı’nı çalışıyoruz. Bunlar Adana’da da şu ana kadar yapılmayan devasa işler. Biz kolayı değil, zoru seçiyoruz. Çünkü Adana’da yılların birikimi olan sorunlar var. Bunları düzeltmek için çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Şimdi metronun ikinci hattını yapmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanının önünde proje. Onun onaylaması yetmez, 300 milyon dolar da kredi bulmamız gerek. Geçmiş şartlarda kimse Adana’ya kredi vermezdi ama uluslararası bir kredi kuruluşu bize BB kredi notu verdi. BB notu almamız, şartları düzeltiyor olmamızdan kaynaklanıyor. Japon firması yönetim biçimimizi başarılı buluyor ve bize BB notu veriyor. Ekonomik şartlarımız düzeldikçe daha çok hizmet vereceğimizi belirtmek istiyorum” diye konuştu.



"Kırsala da merkeze de yoğun hizmet veriyoruz"

Köylerde olduğu kadar, merkezde de çalıştıklarının altını çizen Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Girne Köprüsü’nü bitirdik. Trafiğe etkisini görüyorsunuz. Türkmenbaşı’nı bitiriyoruz, Yasemin Caddesi’ne başladık, Üniversite Bulvarı’nın ihalesine çıktık. Şu anda Yüreğir’e Kozan yolundan gidiliyor. Hepsini bypass edeceğiz, rahatlatacağız trafiği. Yüreğir’i çok önemsiyoruz. Seyhan ilçemize 5 yıl hizmet ettik. Şimdi bütün Adana’nın belediye başkanıyım ve dört bir yanda hizmet için çalışıyoruz. Adana’nın en kapsamlı 2 semt merkezini Yüreğir’e yapıyoruz. Biri Şehit Erkut Akbay’da, biri 19 Mayıs’ta. Çok büyük parklar yaptık ve yapıyoruz. İnsan sağlığına ve çevreye büyük zarar veren atıkları bertaraf etmek üzere Solaklı, Doğankent, Yunusoğlu ve Havutlu arıtmaları için proje yaptık. Kredisini bulmak üzereyiz. Güney Yüreğir’de bir devlet hastanesi yapmak elzem. Bunun için yer tahsis ettik. Böyle bir hastane Güney Yüreğir için büyük ihtiyaç. Yapılmazsa 1 yıl sonra Millet İttifakı iktidarında biz atarız temeli.”

Adana’da ülkenin bir çok noktasından gelen insanların yaşadığını hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, “Nereden gelmiş olursak olalım, hepimiz Adanalıyız, hepimiz Adana sevdalısıyız. Bazı şehirler bizi nüfus olarak geçmiş olabilir ama biz bir marka kentiz. Adana algıda ve etkide bugün de 4. kenttir. Böyle olmaya da devam edecektir. Bunu sağlamak bizim vazifemiz. Biz komşu illerimizden daha fazla yatırım almalıyız. Adana’nın sahipsiz kent olduğu söylenir ya hep. Bıraksınlar biz Adana’nın sahibi olalım. Bizi destekleyin Adana’nın sahibi olalım. Adana’ya komşu illerden daha az para gelmesini kabul edemeyiz. Adana’da yapılacak çok daha büyük iş var. Arkamıza Ankara’nın gücünü aldığımızda, Adana’ya nasıl sahip çıkılır görülecek” dedi.

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