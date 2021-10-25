İki günde 4 kişiyi gasp eden zanlı tutuklandı Adana’da iki gün arayla 4 kişiyi bıçakla tehdit edip, bisiklet ve cep telefonlarını gasp ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

Adana’da iki gün arayla 4 kişiyi bıçakla tehdit edip, bisiklet ve cep telefonlarını gasp ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı. Zanlının bisikleti gasp etme anı ve müştekinin kovalaması anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, ilk olay merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde 19 Ekim günü meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi Emin Can P.’yi (15) bıçakla tehdit ederek bisikletini gasp etti. Bu anlar ve Emin Can P.’nin zanlının arkasından kovalaması anbean görüntülendi. Şüpheli, gasp ettiği bisikletle aynı gün Emin A.’nın (15), iki gün sonra da Ömer Arda A. (15) ve Abdurrahman M.’nin (13) yanına yaklaşıp cep telefonlarını gasp edip kaçtı.

Gelen şikayetler üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak zanlının eşkalini tespit etti. Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüphelinin adresini tespit etti.

Adrese giden ekipler, kendilerini görüp bisikletle kaçmaya çalışan zanlı Yusuf Eren U.’yu (19) peşine düşerek yakaladı. Polis ekipleri, bisikleti sahibine teslim etti. Çalınan cep telefonlarına ise ulaşılamadı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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