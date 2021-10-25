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Turistlere Adana kebap eğitimi Adana’ya 5'inci Uluslararası Lezzet Festivali’nin ardından Adana’ya 183 tur düzenlendi Yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği kentte, yerli ve yabancı turistler kebap eğitimi de alıyor

İHA

Turistlere Adana kebap eğitimi Adana’ya 5'inci Uluslararası Lezzet Festivali’nin ardından Adana’ya 183 tur düzenlendi Yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği kentte, yerli ve yabancı turistler kebap eğitimi de alıyor

Kebabın başkenti Adana’ya 5'inci Uluslararası Lezzet Festivali’nin ardından 183 tur düzenlendi. Yerli ve yabancı turistler kebap eğitimi de alıyor.
810 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 5'inci Uluslararası Lezzet Festivali’nde kentte yaklaşık 300 bin kişi ağırlandı. Festivalden sonra da kente 183 tur düzenlendi ve yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı turist geldi.

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