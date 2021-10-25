Çaldığı bisikletle 3 çocuğun telefonunu gasbetti



Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA´da, çocuğun bisikletini gasbettikten sonra bıçakla tehdit ettiği 3 çocuğun da cep telefonlarını gasbedip, kaçan Yusuf Ulaş Eren (19), polis ekiplerince yakalandı.

Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Yusuf Ulaş Eren, 19 Ekim'de, sokakta dolaşan Emin Polat´ı (15) bıçakla tehdit ederek, bisikletini gasbetti. Polat´ın, Eren´in peşinden koştuğu anlar, bölgedeki güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Eren, aynı gün bisikletle gezerken Emin Aydın´ın (15) önünü kesip, elindeki cep telefonunu da tehditle alarak bölgeden ayrıldı. Çaldığı bisikletle 2 gün sonra yeniden dışarı çıkan Eren, önce Ömer Abakay'ın (15) daha sonra da Suriye uyruklu Abdurrahman al-Motordah´ın (13) cep telefonlarını gasbedip, kayıplara karıştı.

Mağdurların İl Emniyet Müdürlüğü´ne giderek şikayetçi olması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, Yusuf Ulaş Eren´in yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin, Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi´nde olduğunu belirleyen ekipler, bölgede araştırma yaptı. Çalıntı bisikletle yolda giden Eren, polisi görünce kaçmaya çalıştı. Kısa süreli takibin ardından Eren, polis ekiplerince yakalandı. Emniyete götürülen Eren, cep telefonlarını, uyuşturucu madde karşılığında tanımadığı kişilere verdiğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Ulaş Eren, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-10-25 10:20:25



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