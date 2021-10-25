Ceyhan’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda A.T. ve M.T. adlı kişiler gözaltına alındı.

Aramalarda 373,47 gram sentetik kannabinoid katkılı madde, 1.03 gram toz ve kırıntı halde extacy hap, 1 adet tam extacy hap ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 870 TL ele geçirildi.

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