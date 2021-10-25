Adana'nın lezzetleri Antalya'da görücüye çıktı

Adana Ticaret Odası (ATO), bu yıl 11’ncisi düzenlenen Antalya Yöresel Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) Adana lezzetlerini tanıttı.

Türkiye’nin dört bir yanından, yöresel lezzetlerin ve ürünlerin bir araya geldiği fuarda, Adana’yı ATO temsil ederek, kurulan stantta konuklarını ağırladı. Coğrafi İşaretli ürünlerin yanı sıra, yöresel lezzetlerin de yer aldığı stant adeta lezzet şöleni sundu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açılışını yaptığı YÖREX Fuarı’na; ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Yücel Bayram ve Aycan Aktürk, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mehmet Balıkçı, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih İspir, Hasan Karaca, Kenan Fitik, Tahir Zaimoğlu ile Genel Sekreter Birol Yarman katıldı.

Açılış konuşmasının ardından fuar alanındaki standları gezerek, ürünler ve çalışmalar hakkında bilgi alan Hisarcıklıoğlu, ATO’nun standını da ziyaret etti. Hisarıklıoğlu’nu stantta ATO Yönetim Kurulu ağırladı. ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel Bayram, Hisarcıklıoğlu’na Adana’nın zengin kültürel mirası hakkında bilgi verdi.

Adana’nın 10’u ATO tarafından tescili alınan 13 coğrafi işaretli ürünü bulunduğunu, kentin gastronomik ve kültürel bir hazineye sahip olduğunu ifade eden Yücel Bayram, “Yıllar öncesinde başlattığımız tescil çalışmaları meyvelerini verdi. Kentimize özgü 10 lezzetin coğrafi işaret tescilini aldık. Adana Kebabı ile çıktığımız yolda Adana Şalamı, Adana Şırdanı, Adana Analı Kızlı, Adana Halka Tatlı, Adana İçli Köfte, Adana Aşlama, Adana Bici Bici, Adana Taş Kadayıfı ve Adana Karakuş Tatlısı’nın coğrafi işaretleri belgelendi” dedi.

Adana’nın sadece kültürel mirasını korumak için değil, üreticilerin ekonomik elini güçlendirerek ürünlere katma değer kazandırmak için de coğrafi işaret çalışmalarını önemsediklerini kaydeden Yücel Bayram, şunları ifade etti:

“Coğrafi işaret çalışmalarımızla yöresel ürünlerimizin markalaşması ve ticari değer kazanması yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bu belgeler ve yapılan sözleşmelerle hem üreticimizi koruma altına alıyor, hem kalite çıtasının düşmesini engelliyor hem de kentimize ve ürünlerimize katma değer kazandırıyoruz. Sık sık yapılan denetimlerle haksız kazançların önüne geçiyor kültür mirasımızı da gelecek nesillere en doğru şekilde aktarıyoruz.”

Hisarcıklıoğlu, stantta Adana’nın nadide lezzetlerinden de tattı. ATO Yönetim Kurulu Üyeleri, ziyaretlerinden dolayı Başkan Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederek günün anısına el dokuması kilim hediye etti.

YÖREX Fuarı’nın 3 ve 4. günlerinde Adana Ticaret Odası Meclis Üyeleri’nden ve Disiplin Kurulu Üyeleri'nden oluşan heyet Fuarı ziyaret etti. Meclis Başkanı İsmail Acı başkanlığında fuarı ziyaret eden Meclis Üyeleri, ATO standına gelen misafirlerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmail Acı, fuarla ilgili yapmış olduğu değerlendirmede, ''Pandemi nedeniyle bu tür etkinliklere katılmamız çok mümkün olmadı. Meclis Üyelerimizin bu fuardan en verimli şekilde faydalanmış olması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Birçok ilimizin Meclis Üyeleri ile tanışma fırsatımız oldu. Türkiye'nin buluşma noktası konumunda olan YÖREX Fuarı’nda bir bakıma Anadolu birliği yaşandı. Yüzlerce yöresel ürün, el sanatları ile yeniden tanışmış olduk. Ayrıca fuar kapsamında gerçekleştirilen panel ve oturumları takip eden Meclis Üyelerimiz yapılan bu organizasyonun çok verimli bir çalışma olduğunu dile getirdiler'' dedi.

Yemekten, tatlıya onlarca ürünün bir arada olduğu stantta, yöresel lezzetler taze taze yapılıp servis edilerek ziyaretçilere lezzet şöleni sunuldu.

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