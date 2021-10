Çukurova’da limon dalında kaldı Üreticiler, geçen yıl bahçede 3,50 TL'ye sattıkları limona, bu yıl 1 TL’den alıcı bulamadıklarını söyledi Bazı üreticiler limon yüklü dalları kırılmaması için kalas desteği ile ayakta tutmaya çalışıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde ihracat olmayınca limonlar dalında kaldı. Üreticiler, geçen yıl bahçede 3,50 TL'ye sattıkları limona, bu yıl 1 TL’den alıcı bulamadıklarını söylüyor.

Narenciye Üretim Merkezlerinden Bucak ve Turunçlu Mahallelerinde üreticiler, bu yıl limon veriminin yüksek olduğunu ama alıcısının olmadığını kaydetti. Bahçede alıcısı olmayan limon dalında bekliyor.

Sezonda yaklaşık 30 ton limon hasadı yaptığını belirten üretici Ahmet Yeğenoğlu, "Benim 11 dönüm enter donat cinsi limonum var. Yazın sıcak, kışın ılık olduğu için limon verimi bu yıl yüksek. Bahçede geçen yıl 3,50 TL'den verdik, bu sefer aksilikler çıktı ve ihracat durdu. Rusya alıyordu, şimdi almıyor. 5 çeşit ziraat mühendisleri gözetiminde ilaç atılıyor. 50 TL’ye aldığımız gübre 300 TL. Buranın tüm limonları İstanbul, Ankara’ya gitse her eve yeter. Bu limon toplanmaz ise dalında dalları kıracak. Mayer limon hiç satılmadı zaten. Bununda 1 ayı kaldı. 1,5 TL’ye limon verdik. Bir an önce satılmasını istiyoruz” dedi.

100 dönüm narenciye bahçesi olan Ali Yeğenoğlu ise limonun şu an üreticinin elinde kaldığını belirterek, "Eskiden Ortadoğu’ya, Avrupa’ya gidiyordu ve değerliydi. Şimdi aracılar yüzümüze bakmıyor. Geçen yıl 3,50 TL'ye verdim bu yıl 1,60 kuruşa. O da bundan 20 gün önce” diye konuştu.

Bahçelerde limonlar dalında beklerken, bazı üreticiler dalların kırılmaması için kalas desteği ile dalları ayakta tutmaya çalışıyor.

