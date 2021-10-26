Dijital bağımlılığa karşı e-spor Başkan Akay, e-spor faaliyetleriyle dijital aygıtların aşırı ve kontrolsüz kullanılması nedeniyle ortaya çıkan dijital bağımlılığın rehabilitasyonuna katkı sunulacağını belirtti

Seyhan Belediyesi gençlerde yaygın olarak görülen dijital bağımlılığa karşı espor faaliyetlerini hayata geçirdi. 21. yüzyılın en popüler sporlarından olan ve “geleceğin spor dalı” olarak adlandırılan espor ile hem gençlerdeki dijital bağımlılığın rehabilitasyonu hem de gençlerin dijital alandaki becerilerinin üretime yönlendirilmesi hedefleniyor.

Yeşilyurt Çok Amaçlı Tesisleri bünyesindeki “ESpor Merkezi”nde başlayan espor faaliyetlerine gençlerin ilgisi yoğun oldu. Espor çalışmalarına katılan gençlerle buluşan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, geleceğin spor dalı olarak kabul edilen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak federasyonu da bulunan espor branşının teknolojik cihazları kullanmakta çok iyi olan ve ‘Z kuşağı’ olarak adlandırılan yeni neslin ilgi odağı olduğuna işaret etti.

Tüm dünyada geniş oyuncu ve izleyici kitlelerine ulaşan espor ile dijital ortamda ligler, turnuvalar ve yarışmalar düzenlendiğini aktaran Başkan Akay, espor faaliyetleriyle dijital aygıtların aşırı ve kontrolsüz kullanılması nedeniyle ortaya çıkan dijital bağımlılığın rehabilitasyonuna katkı sunulacağını kaydetti. Akay, “Merkezimizde uzman kontrolü ve gözetiminde çocukların oyun bağımlılığını dizginleyecek atölye çalışmaları yapılacak. Gençlerimiz bu atölyeyi hem çok sevecek hem de ‘oyun bağımlılığı’ ve ‘espor’ arasındaki farkı çok net anlayacaklar. Teknolojiyi tüketen değil geleceği üreten bir nesil için; elektronik ortamla tanışmış olan çocuklarımızın daha üretime dönük, daha düzenli bir şekilde bir çalışma yapmalarını sağlamak üzere bu etkinlikleri düzenlemiş bulunuyoruz. Burada gençlerimiz becerilerini oyun alanından çıkartıp daha kullanılabilir, daha üretim alanına dönüştürecekler” dedi.

Gençlerin becerilerinin oyun üretme konusunda da geliştirilmeye çalışılacağını dile getiren Başkan Akay, “Burada mümkün olduğu kadar el ve göz becerilerini, bunların kullanılış şekillerini büyük ölçüde öğrenecekler. Çalışmaları sadece bilgisayar ortamında olmayacak. Gençlerimiz aynı zamanda psikolojik ve felsefi çalışmaların yanı sıra diyetisyenlerle obeziteye karşı çalışmalara da katılacaklar” diye konuştu.

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