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Karalar: "Söz konusu Adana’ysa gerisi teferruat" Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Sanayi Odası’nda düzenlenen Adana İli Ekonomi İstişare Toplantısı’nda konuştu

İHA

Karalar: "Söz konusu Adana’ysa gerisi teferruat" Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Sanayi Odası’nda düzenlenen Adana İli Ekonomi İstişare Toplantısı’nda konuştu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın geçmişte kısır didişmelerden çok zarar gördüğünü belirterek, "510 yıl öncesine kadar Adana ulusal medyada daha çok olumsuzluklarla yer alırdı. Şimdi öyle değil. Adana’nın güzellikleri, festivalleri konuşuluyor. Bunda herkesin katkısı var" dedi.
Başkan Karalar, Adana Sanayi Odası’nda düzenlenen Adana İli Ekonomi İstişare Toplantısı’nda, sanayiciler ve meslek komiteleri temsilcileriyle bir araya geldi.
Başkan Zeydan Karalar, Adana’da istihdam sağlayan, artı değer üreten, büyük zorluklar içinde iş yapan sanayicilerin, girişimcilerin işini kolaylaştırmak için, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, imkanlar doğrultusunda ne gerekiyorsa yapmaya her zaman hazır olduklarını belirtti.
Adana’da faaliyet gösteren iş insanlarının, ithalatlarında millileştirmeyi Adana’da yaparak, kente gelen parayı artırabileceklerini belirten Başkan Karalar, ithalatların Adana gümrüğünden yapılması halinde Adana’ya her ay 20 milyon lira ek para geleceğini açıkladı.
Adana Büyükşehir Belediyesi’ne her ay gelen paranın, kent nüfusuna, kentin ihtiyaçlarına yetmediğini söyleyen Karalar, “Nüfusu bizden az şehirler, bizden fazla para alıyor. Adana’da yapılacak çok iş var. Kimsenin aldığı parada gözümüz yok ama Adana’ya daha fazla para gelmesi gerek. Bu konuda bize haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Yöneticilerimize çağrı yapmalıyız. Sanayicilerimizin bu konuda bize destek vermesini istiyoruz” dedi.
Adana Büyükşehir Belediyesi’ni 4 buçuk milyar lira borç ve aylık 5060 milyon lira açıkla devraldıklarını hatırlatan Karalar, gelinen noktada borcun her ay 20 milyon lira azaldığını, paranın iyi kullanılmasıyla, yapılan tasarruflarla ve farklı yönetim tarzıyla, daha fazla iş yapılmasına rağmen gelirin günden güne arttığını açıkladı. 1 milyar 270 milyon lira olan metro borcunun da yapılandırmayla şu anda 1 milyar 61 milyon liraya indirildiğini kaydetti.
Metronun 2. hattı için hazırlanan projenin Cumhurbaşkanı onayı beklediğini söyleyen Karalar, kabul edilmesinin yetmeyeceğini, hayata geçirilmesi için de 300 milyon dolar kredi gerektiğini anlattı. Önemli bir uluslararası kredi derecelendirme firmasının, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne kredi notu olarak hayli yüksek olan BB verdiğini, şu ana kadar yapılanların son derece olumlu algılandığının böylece tescillendiğini bildirdi.

"Günden güne daha iyi hale geliyoruz"
Başkan Zeydan Karalar, “Göreve başladığımızda borcumuz gelirimizin 4 katıydı. Bu tabloyu tersine çeviriyoruz. Şu anda gelirimiz borcun iki katı. 2023 sonunda denk olacak. Adana gelişime en açık il olarak gösteriliyor artık. 2021 sonunda kredi notumuz BB’den de daha iyi olacak. ASKİ, 2018’de 95 milyon lira zarar ederken, 1 yılda 145 milyon lira artı değer üreten bir kurum haline geldi” diye konuştu.
Adana Büyükşehir Belediyesinde yapılan ulaşım Çalıştayı’na ve kentteki trafik sorununu çözmek için yapılan ve yapılacak işlere değinen Başkan Zeydan Karalar, yeni yapılacak yollarla sorunun azalacağını söyledi.
Başkan Zeydan Karalar, Adana’nın geçmişte kısır didişmelerden çok zarar gördüğünü belirterek, şunları söyledi:
“Seyhan Belediye Başkanlığı dönemimizden bu yana, kentin bütün dinamikleriyle ortak paydada buluşuyoruz. İşimiz gücümüz Adana ve siyaset dışı çalışıyoruz. Adana şu anda bir bütün. Biz alışılagelmiş belediye başkanlığı yapmıyoruz. 510 yıl öncesine kadar Adana ulusal medyada daha çok olumsuzluklarla yer alırdı. Şimdi öyle değil. Adana’nın güzellikleri, festivalleri konuşuluyor. Bunda herkesin katkısı var. Adana’nın değerlerini anlatmaya çalışıyoruz. Adana’ya daha fazla yatırım yapılmasını istiyoruz. Söz konusu Adana ise gerisi teferruat.”
Sanayicilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Zeydan Karalar imar, ulaşım gibi konularda yapılanları, yapılacakları aktardı ve planlanan işlerle ilgili bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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