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Prof. Dr. Demir: "Türkiye’nin küresel bir güç olmasını sağlayacak zinciri kurmalıyız" Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir Adana’da öğrencilerle bir araya geldi “Hayallerimiz büyük olacak ama hayalperest olmayacağız”

İHA

Prof. Dr. Demir: "Türkiye’nin küresel bir güç olmasını sağlayacak zinciri kurmalıyız" Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir Adana’da öğrencilerle bir araya geldi “Hayallerimiz büyük olacak ama hayalperest olmayacağız”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Çukurova Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Demir, “Teknoloji ve bilim deyince asıl kaynak üniversiteler. Bilim üretmek, oradan uygulamalı bilimlere geçmek bir zincir. Türkiye’nin gelişmiş bir ülke olmasını, küresel bir güç olmasını sağlayacak girişimde bu. Bu zinciri kurmamız gerekiyor” dedi.
Prof. Dr. İsmail Demir, bir dizi ziyaret için geldiği Adana'da Vali Süleyman Elban'ı ardından Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel’i ziyaret etti. Buradan Teknokent bünyesindeki Kuluçka Merkezi’ne geçen Demir, öğrencilerinin yaptığı elektrikli araçları ve İnsansız Hava Aracı’nı inceledi. Buradaki bir araca da binen Prof. Dr. Demir, öğrencileri tebrik etti.
Prof. Dr. İsmail Demir, Kuluçka Merkezi’ndeki ‘Savunma Sanayii Üniversite Buluşmaları’ programı kapsamında Mühendislik Fakültesi öğrencilerine açılış dersi verdi.
Savunma Sanayii Başkanlığını tanıtarak ve yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Demir, “Savunma Sanayii Başkanlığı 36 yıllık tarihçesi olan bir kurum. Eskiden müsteşarlıktı ama şuanda başkanlık olarak faaliyet gösteren bir kurum. Ana amaç TSK, güvenlik güçlerinin ve istihbarat teşkilatımızın ihtiyaçlarını karşılamak. Bunları karşılarken de yerli ve milli teknolojileri incelemek. Bizim asıl işimiz proje yürütmek. Projeyi takip eden, sözleşmesini yapan, teknoloji gelişimini önceleyen bir yapımız var. Teknoloji ve bilim deyince asıl kaynak üniversiteler. Bilim üretmek, oradan uygulamalı bilimlere geçmek bir zincir. Türkiye’nin gelişmiş bir ülke olmasını, küresel bir güç olmasını sağlayacak girişimde bu. Bu zinciri kurmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Çaba, gayret bizden muvaffakiyet Allah'tandır"
Öğrencilere 3 slogan sıralayan Prof. Dr. İsmail Demir, “İlk başta şart olan şey özgüven. Artık bunu yıllardır tekrar ede ede sizlerde duymuşsunuzdur. Bir şey insan yapısıysa biz daha iyisini yaparız. Bu gerçekten özgüveni yansıtması gereken bir konu. Diğer bir sloganımız ise hayallerimiz büyük olacak ama hayalperest olmayacağız. Hayallerimiz büyük olacak ama o hayallerimizi kurmak için ne yapmak gerekiyorsa onu yapacağız. Üçüncü sloganımız ise hata yoktur, öğrenilmişlikler vardır. Hiçbir ortamda gayretimiz boşa gitmez. Her gayretin sonunda sonuç alamasak bile sonuç alamamanın kendisi bir sonuçtur. Bu da bir derstir. Bir söz vardır çaba, gayret bizden muvaffakiyet Allah'tandır. Doğalgaz arama çalışmalarında da hoşuma giden bir cümle vardı her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Her çabalayanlar başaramaz ama başaranlar çabalayanlardır. Bunu ben burada görüyorum. Bu enerjiyi çeşitli ortamlarda gördük, şahit olduk. Bizim burada amacımız dilek ve temenniyi karşılıklı bir iş birliğine dönüştürmek ve başarıya ulaşmak” ifadelerini kullandı.
Soru sormaktan çekinilmemesi gerektiğini de aktaran Demir, “Sizin o anlamadığınız konuyu veya saçma gelen soru oradaki çoğu kişinin de aklında vardır. Siz o soruyu sorarak başkalarına da fayda sağlamış olursunuz ve cesaret örneği gösterirsiniz. Her ortamda öğrenmek için gerekirse tekrar tekrar sorun. Kimse size aptal gözüyle bakmaz. Bakanlar olursa bile o onların hatasıdır. Hayatta böyle devam edecektir. Gerek sosyal, gerekse teknik konularda bir iletişim içinde olmak hepsinin başında geliyor” diye konuştu.
Savunma Sanayii Başkanlığı’na her zaman ulaşılabileceğini kaydeden Prof. Dr. Demir, “Biz ulaşılamaz değiliz. Bize çeşitli ortamlardan ulaşabilirsiniz. Vizyoner genç diye bir uygulamamız var. Bu bir portal. Orada staj, iş başvurularınızı çalışacaksınız. Arkadaşlarımız sizlerle temas da bulunup cevaplayacaklar” dedi.

“İş birliğine hazırız”
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ise üniversite olarak her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti. Tuncel, “Teknolojiyi üreten bir üniversite olmanın yolu erken aşamalarda öğrencilerimizi araştırma ile tanıştırmak ve yeni nesil teknolojilere odaklanmaktan geçmektedir. Ağırlıklı olarak bölgesel ölçekte devam eden Üniversitesanayi işbirliğini biraz daha ileriye götürerek ÜniversiteSavunma Sanayi işbirliğine dönüştürme şansını bugün elde etmiş bulunmaktayız. Üniversite yönetimi olarak bu alanda yürütülecek her türlü işbirliğini desteklemeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Savunma Sanayimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda çözüm odaklı ortak projeler geliştirme konusunda yapacağımız işbirlikleri büyük önem taşıyor ve genç araştırmacılarımızın yüksek lisans ve doktora çalışmalarını bu alanlara yöneltmelerini teşvik etmek amacıyla ilave destekler vermeye hazır olduğumuzu buradan duyurmak isterim” şeklinde konuştu.
Program daha sonra basına kapalı şekilde sorucevap ile devam etti. Programa, savunma sanayi sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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