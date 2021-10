Montella´dan gazetecilerin protestosuna tepki: Davranışları kabul edilemez

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI / ADANA, (DHA) Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Sivasspor maçı sonrası basın toplantısında kendisini protesto edip toplantıyı terk eden gazeteciler için "Akıllı bir soru soracaklardı ama yapmadan gittiler. Onların davranışlarını insanlar paylaşabilir mi? Kabul edebilir mi? Sanmıyorum. Çok şey söylenebilir ama söylememek en iyisi" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası´nda oynayacağı Niğde Anadolu FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor, akşam saatlerinde bir antrenman gerçekleştirdi. İdman öncesi konuşan mavi lacivertli kulübün teknik direktörü Vincenzo Montella, Sivaspor maçında ellerinden geleni yaptıklarını ve bundan dolayı oyuncularını tebrik ettiğini kaydetti.

"BALOTELLİ RAKİPLERİNDEN DAHA ZEKİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Geçen hafta maçın ardından basın toplantısında gazetecilerin kendisini protesto edip toplantıyı terk etmesini değerlendiren İtalyan hoca, "Akıllı bir soru soracaklardı ama yapmadan gittiler. Aslında arkaya bakmamak lazım. Her maç sonunda polemiğe girmek isteyen bir insan değilim. Onların davranışlarını insanlar paylaşabilir mi? Kabul edebilir mi? Sanmıyorum. Çok şey söylenebilir ama söylememek en iyisi" dedi.

Son maçta gol atan Mario Balotelli´nin performansı hakkında gelen soruyu da cevaplayan Montella, "Balotelli rakiplerden daha zeki olduğunu gösterdi" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası maçında oynamayan futbolculara şans vereceğini belirten Montella, kupada adım adım ilerleyeceklerini dile getirdi. Daha sonra konuşan Jonas Svensson ve Metehan Mimaroğlu ise takım olarak pozitif havayı devam ettirip performanslarını arttıracaklarını söyledi.

