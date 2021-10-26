İkiz kardeş hakemler kupa maçında beraber görev aldı

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Can ÇELİK / ADANA, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası 3´üncü tur karşılaşmasında Adanaspor´un sahasında Adıyaman FK´yi 2-0 yendiği maçta müsabakanın orta hakemliğini Batuhan Gültek, yan hakemliğini ise ikiz kardeşi Burak Gültek yaptı.

Adanaspor Ziraat Türkiye Kupası 3´üncü tur mücadelesinde sahasında Adıyaman FK´yi konuk etti. Ev sahibi maçı 2-0 kazanırken karşılaşmanın iki hakemi arasındaki bağ dikkat çekti. Orta hakem Batuhan Gültek´in yan hakemliğini ikiz kardeşi Burak Gültek yaptı.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-10-26 23:12:58



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