Adana'da FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan 2 kişi yakalandı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmaktan aranan 2 kişi yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü işbirlikçilerinin tespit edilmesine ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan işçi İ.Ö. ve görevden uzaklaştırılan öğretmen M.Ö.'nün saklandığı yerler belirlendi.
Feke Cumhuriyet Başsavcılığının talimat dosyası kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan İ.Ö. Feke ilçesindeki saklandığı bir yayla evinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö. ise, Karataş ilçesinde yapılan operasyonla saklandığı bağ evinde gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.